Тендерное сопровождение: особенности услуги

Даже при наличии опыта участия в тендере у организации несколько лет назад нет никаких гарантий, что она будет допущена вновь к участию в конкурсе – за прошедшее с тех пор время могли произойти существенные изменения. Чтобы быть в курсе всех важных изменений, компании нужно держать в штате экспертов по тендерному законодательству. Крупные компании так и делают, однако сравнительно небольшие предприятия не имеют такой возможности. Многие фирмы не решаются принимать участие в тендерах из-за усложненности процедуры и множества хлопот. Однако вовсе не обязательно брать на себя решение этих проблем – вместо того можно воспользоваться услугами фирм, предоставляющих тендерное сопровождение, подробнее здесь. Существует две разновидности этого сервиса: комплексное и локальное сопровождение тендеров. В первом случае исполнитель берет на себя решение всех вопросов, связанных с участием в тендере, от начала до конца. Во втором случае исполнитель занимается решением только отдельных задач, связанных с участием в тендере, к примеру, готовит документацию или обеспечивает сопровождение торгов.

Тендерный аутсорсинг состоит из следующих этапов:

Получение и замена ЭЦП.

Аккредитация компании на электронных торговых площадках.

Отслеживание и выбор тендеров в соответствии с требованиями, выдвинутыми заказчиком.

Получение тендерного кредита, содействие в получении банковской гарантии для принятия участия в тендере.

Составление документов и оформление заявки на участие в тендере.

Сопровождение торгов от лица заказчика.

Подписание контрактов с использованием электронно-цифровой подписи от лица заказчика.

Правовое сопровождение сделок.

В случае неудачного исхода – обжалование итогов в ФАС.

Обучение сотрудников компании и повышение их профессионального уровня.

Целесообразность использования тендерного аутсорсинга определяется особенностями деятельности фирмы. Если участие в тендерах для нее является рутинной процедурой и главным способом получения новых заказов, то выгоднее сформировать тендерный отдел и поручить решение всех вопросов его сотрудникам. Если же фирма принимает участие в тендерах только иногда, к примеру, несколько раз в год, то содержание тендерного отдела себя не окупит. В этом случае намного проще и дешевле обратиться за помощью к профессионалам на стороне.