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Тендерное сопровождение: особенности услуги

Москва, 28.09.2019
Тендерные законы в России находятся на этапе формирования. Поэтому правила изменяются чрезвычайно часто, вследствие чего бизнесмены сталкиваются с большим количеством проблем.
#PressRelease

Даже при наличии опыта участия в тендере у организации несколько лет назад нет никаких гарантий, что она будет допущена вновь к участию в конкурсе – за прошедшее с тех пор время могли произойти существенные изменения. Чтобы быть в курсе всех важных изменений, компании нужно держать в штате экспертов по тендерному законодательству. Крупные компании так и делают, однако сравнительно небольшие предприятия не имеют такой возможности. Многие фирмы не решаются принимать участие в тендерах из-за усложненности процедуры и множества хлопот. Однако вовсе не обязательно брать на себя решение этих проблем – вместо того можно воспользоваться услугами фирм, предоставляющих тендерное сопровождение, подробнее здесь. Существует две разновидности этого сервиса: комплексное и локальное сопровождение тендеров. В первом случае исполнитель берет на себя решение всех вопросов, связанных с участием в тендере, от начала до конца. Во втором случае исполнитель занимается решением только отдельных задач, связанных с участием в тендере, к примеру, готовит документацию или обеспечивает сопровождение торгов.

Тендерный аутсорсинг состоит из следующих этапов:

  • Получение и замена ЭЦП.
  • Аккредитация компании на электронных торговых площадках.
  • Отслеживание и выбор тендеров в соответствии с требованиями, выдвинутыми заказчиком.
  • Получение тендерного кредита, содействие в получении банковской гарантии для принятия участия в тендере.
  • Составление документов и оформление заявки на участие в тендере.
  • Сопровождение торгов от лица заказчика.
  • Подписание контрактов с использованием электронно-цифровой подписи от лица заказчика.
  • Правовое сопровождение сделок.
  • В случае неудачного исхода – обжалование итогов в ФАС.
  • Обучение сотрудников компании и повышение их профессионального уровня.

Целесообразность использования тендерного аутсорсинга определяется особенностями деятельности фирмы. Если участие в тендерах для нее является рутинной процедурой и главным способом получения новых заказов, то выгоднее сформировать тендерный отдел и поручить решение всех вопросов его сотрудникам. Если же фирма принимает участие в тендерах только иногда, к примеру, несколько раз в год, то содержание тендерного отдела себя не окупит. В этом случае намного проще и дешевле обратиться за помощью к профессионалам на стороне.

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