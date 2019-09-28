Виды, структура и особенность силовых кабелей

К силовому кабелю возможно подсоединять стационарные объекты и мобильные агрегаты. Если вам необходимо купить силовой кабель, то прежде стоит ознакомиться с основными характеристиками и особенностями данной продукции.

Структура

Структура кабеля зависима от того, в какой области он используется. Выпускаемые сегодня провода включают в себя такие элементы:

жилы, проводящие ток;

изоляционные слои;

оболочки;

внешняя защита.

Ключевые параметры

Характеристики силовых кабелей зависят от их предназначения. Параметры могут быть следующими:

число жил – от 1 до 5;

медные, алюминиевые жилы;

площадь поперечно расположенного сечения;

вид изоляционного слоя.

Соответственно с данными параметрами, будет изменяться рабочее напряжение провода, температурный диапазон, в котором его можно использовать, эксплуатационный период. К примеру, провод с изоляцией из сшитого полиэтиленового материала возможно применять в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов. Эксплуатационный период такого провода равен 30 годам. Он рассчитан на эксплуатацию под напряжением до 330 кВ.

Популярные марки

Большая часть кабельных жил устроены одинаково. Они могут включать в себя несколько небольших по толщине переплетенных проволок либо 1 цельную проволоку более крупного диаметра. От характеристик изоляционного слоя зависит, в каких условиях возможно применять провод.

Самыми популярными считаются кабели АВВГ и ВВГ. АВВГ располагает жилами из алюминия, пластиковым изоляционным слоем. Его возможно применять для электросетей с напряжением от 0.6 до 1 кВт. ВВГ имеет жилы из меди, используется в таких же сетях. Кабели ВВГнг располагают повышенной стойкостью к возгоранию. ВВГп – плоская модификация, которую очень удобно монтировать.

NYM – модифицированный аналог ВВГ, заполненный мелованной резиной, устойчивой к возгоранию. От действия лучей солнца провод нужно защищать, так как пластик весьма восприимчив к ультрафиолетовому воздействию.

КГ имеет жилы из меди, изоляцию из резины. 1-й изоляционный слой может быть полиэтиленовым. Его используют для подсоединения к мобильным электроустановкам, инверторам для сварки, технике для уборки снега.

ВБбШв – бронированные провода, жилы которых могут быть сделаны как из меди, так и из алюминия. Сечение может достигать 240 кв. мм. Такие кабели можно прокладывать даже в местах с высоким риском взрывоопасности.