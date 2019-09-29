Прогноз погоды на ноябрь: это будет кошмар – синоптики обещают морозы, снег и метели

Осень 2019 года уже успела приучить жителей Русской равнины к погодным перепадам и многочисленным климатическим сюрпризам. Не станет исключением и ноябрь. Несмотря на то, что вероятность долгосрочных прогнозов равна не более 10%, синоптики уже сейчас предполагают, что последний месяц календарной осени будет очень холодным и по всем показателям больше напомнит декабрь.

Прогноз погоды на ноябрь в Поволжье

По прогнозу синоптиков, в ноябре на всей территории Поволжья установится прохладная, пасмурная погода. В частности, в регионах Верхнего Поволжья настоящая зима с морозами и снегопадами наступит уже к началу третьей декады месяца. В начале же ноября днём будут держать плюсовые показатели, однако в ночные часы столбики термометров опустятся ниже нуля градусов.

Так, в Татарстане в период с 1 п 10 ноября средняя дневная температура составит плюс 1-2, ночная - минус 1. При этом ежесуточно будут выпадать осадки, как в виде дождя, так и в виде мокрого снега. После 20 ноября подморозит до минус 5-6 в светлое время суток и до минус 10-12 после полуночи.

Чуть теплее будет в Среднем Поволжье. Например, в Саратовской области пик морозов ожидается в самом конце последнего осеннего месяца – здесь с наступлением темноты метеорологи обещают минус 5-7. Днём же - от нуля до минус 3. Однако сильный ветер и осадки, которые будут выпадать в ежесуточном режиме, создадут ощущение настоящей русской зимы.

Осадки в виде снега, а также до минус 5 прогнозируются в ноябре в Нижнем Поволжье. По данным синоптиков, в период с 1 по 15 ноября в Самарской области средняя дневная температура воздуха составит от плюс 2 до минус 1; с 15 по 30 ноября - от 1 до 5 градусов мороза.

Погода на ноябрь в Крыму. Прогноз синоптиков

В конце октября – начале ноября почти на всей территории Крыма прогнозируются резкие температурные перепады воздуха, а также сильные порывы ветра и шторм на море. Так, в начале ноября в Симферополе при комфортных плюс 6-8 будет почти ежедневно идти проливной дождь. При этом в ночные часы мощный циклонический фронт понизит температурный фон почти до нуля градусов, что просто кошмар для погоды в Крыму в ноябре.

Чуть теплее - в Ялте. Но и здесь погода будет нестабильной – днём 8-10, ночью всего плюс 1-3. При этом осадки и шквалистый ветер с порывами до плюс 1-20 метров в секунду сделают невозможными прогулки под луной и уж тем более купание в море.

Во второй половине последнего осеннего месяца в Крыму станет прохладно. Например, в Феодосии, Джанкое и Алуште, по прогнозу погоды местных метеорологов, ожидается плюс 4-6 днём и 3-5 – ночью. Также возможно усиление ветра и шторм на море.

Прогноз погоды на ноябрь в СПб

Настоящий кошмар ожидает в ноябре жителей Санкт-Петербурга. Если ещё в начале последнего месяца календарной осень, по прогнозу синоптиков, вероятны подъёмы температурного фона до плюс 5, то уже с середины ноября столбики погодных градусников не поднимутся выше плюс 1-2. При этом ночью подморозит до минус 5-8. В конце месяца морозная погода ожидается и в светлое время суток – метеорологи прогнозируют минус 3-5 днём. Ночью же, при сильном ветре похолодает уже до минус 10.

Также синоптики предполагают, что в ноябре в городе на Неве, а также в Ленинградской области может выпасть до двух месячных норм осадков, большинство из которых будет в виде снега. Из-за чего на дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.

В целом, как напоминают синоптики, поздняя осень для жителей Санкт-Петербурга – очень сложный период, который переносится с огромным трудом в основном из-за высокой влажности и постоянной смены атмосферных фронтов.

Погода в ноябре-2019 в Москве. Точный прогноз синоптиков

Пасмурно, с осадками и температурными перепадами ожидается ноябрькая погода в Москве. В начале месяца в регионе прогнозируется днём плюс 2-4, сухо и солнечно, ночью от нуля до минус 2. Такую погоду, как предполагают синоптики, может сформировать огромный антициклон.

В начале второй декады месяца погодная обстановка в регионе поменяется. Ожидается, что антициклон, который образуется в Скандинавии, доберётся через Белое море до Европейской части страны и принесёт в Москву обильные снегопады. При этом термометры покажут днём плюс 3-5, ночью около нуля.

В 20-х числах ноября, по прогнозам метеорологов, на смену антициклону придёт арктический циклон. Из-за чего небо вновь затянется облаками, атмосферное давление упадёт, а вместе с этим стремительно понизится и температура. Ожидается, что ближе к началу декабря подморозит днём до минус 8-10, а ночью до минус 12-15.