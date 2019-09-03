Блогер, угрожавший в Интернете детям силовиков, приговорён к пяти годам колонии

Блогер Владислав Синица, который через Сеть Интернет под псевдонимом Макс Стеклов угрожал детям российских силовиков, получил пять лет колонии общего режима по обвинению в экстремизме. Такой приговор вынес сего Пресненский суд российской столицы, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что следствие трактовало один из постов молодого человека в его микроблоге в Twitter, как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве. При этом обвинения просила для Синицы шесть лет. Однако суд, согласившись с прокуратурой, что написанный блогером текст кто-то может воспринять как инструкцию и причинить вред детям силовиков, приговорил его к пяти годам колонии. Сам Синица считает, что его слова вырвали из контекста.

В Росгвардии уже заявили, что считают приговор блогеру справедливым.

«Мы считаем, что суд вынес справедливое решение», – сказал журналистам официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Между тем, защиты осужденного утверждает, что судебная экспертиза публикации, нашедшая в ней признаки экстремизма, была сделана людьми без профильного образования — учителем математики и переводчиком, поэтому адвокаты будут обжаловать решение суда.