Диетологи назвали продукты, которые можно есть даже ночью

Врачи назвали семь продуктов, которые смело можно есть поздно вечером и даже ночью, пишет портал «МедикФорум».

На первом месте среди данных продуктов находится свекла, которая регулирует жировой обмен благодаря содержащемуся в ней бетаину, который помогает усваивать пищу намного легче.

Далее специалисты называют омлет из белков или яйца вкрутую. Эти продукты, как принято считать, подойдут не только для завтрака, но и для поздних приемов пищи, поскольку яйца – низкокалорийные продукты, не прибавляющие лишних килограммов и обеспечивающие организм необходимым запасом белка.

На третьем месте продуктового рейтинга для любителей поздних перекусов находится творог, который содержит необходимые для обмена веществ и мышечной массы полезные микроэлементы.

Также врачи советую сельдерей и морковь в качестве ночных перекусов. Эти овощи содержат необходимые витамины и антиоксиданты, улучшающие состояние кожи и омолаживающие ее.

А печеные яблоки помогут побороть бессонницу, а также уменьшат уровень холестерина и нормализуют бактериальную флору, сообщает издание.