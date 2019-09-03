Гисметео, прогноз погоды на 7 дней: погода снова удивит

Осень только началась, но уже успела удивить жителей Русской равнины своей непредсказуемой погодой. Так, неожиданно подморозило в Пензенской области, где в начале этой недели в ночные часы столбики термометров опускались до минусовых значений. Зато на Дальнем Востоке, который нещадно заливало всю последнюю декаду августа, неожиданно наступило настоящее лето с почти 30-градусной жарой. По прогнозу Гисметео, погода продолжит удивлять и в ближайшие 7 дней.

Погода на 7 дней в городах Поволжья. Прогноз Гисметео

Так, по прогнозу Гисметео, в городах Поволжья в период 4 по 10 сентября температура воздуха будет выше климатической нормы. Ранее обещанное снижение температурного фона пока не ожидается. Например, в Казани, где ещё в конце августа было всего плюс 14, осень началась потепления до плюс 20. Такая комфортная погода продержится как минимум до середины следующей недели. При этом осадков не ожидается. В ночные часы также сухо и комфортно, а столбики термометров ниже плюс 11-12 точно не опустятся.

Аналогичная климатическая обстановка складывается в Чебоксарах и Саранске. Здесь, в среду, 4 сентября плюс 19, а к выходным распогодится до плюс 22. При этом будет солнечно, почти безветренно, дождей также не будет. А вот после полуночи будет немного прохладно – ветер с Волги понизит температуру до плюс 7-8. Также зябко будет и по утрам – всего плюс 10. Зато днём до середины следующей недели солнце продолжит прогревать воздух до 21-22 градусов выше нуля.

А вот в Ярославле и Самаре уже завтра пройдёт небольшой дождь, а термометры покажут плюс 16-18 днём и плюс 10-12 ночью. Также осадки, по прогнозу Гисметео, ожидаются здесь и в выходные. Зато в начале следующей недели на всей территории Ярославской и Самарской областях вновь будет солнечно и тепло (плюс 20-22).

Погода на курортах Краснодарского края и Крыма Прогноз на 7 дней

В период с 4 по 10 сентября, по прогнозу Гисметео, на курортах Краснодарского края немного похолодает. Так, в Сочи, Лазаревском и Адлере в среду и четверг ещё плюс 28 и солнечно. В пятницу, 6 сентября погода удивит отдыхающих неожиданным снижением температуры до плюс 23-25. Также пройдёт дождь, местами он будет сильным. Доставят неудобства ветер и холодные морские течения.

Снизится температурный фон также в Новороссийске и Геленджике. Ещё сегодня здесь было очень жарко – на солнце воздух прогревался до плюс 33. Но уже завтра набегут облака, усилится ветер, ожидается небольшой дождь и всего 25-27 выше нуля. Следующий пик жары почти на всех морских курортах края ожидается не раньше 14-15 сентября.

В Крыму погодную обстановку будет формировать пониженный фронт атмосферного давления. Однако температура будет очень комфортной для пляжного отдыха, в том числе в вечернее время суток. Солнечно и без осадков на южном берегу полуострова. В ближайшие 7 дней средняя дневная температура воздуха в Ялте, Форосе, Гурзуфе и Массандре составит плюс 24-27, ночная - 20-22 выше нуля.

До конца этой недели будет жарко в Алуште Судаке и Керчи – плюс 28-29. Но и здесь в начале следующей недели температура воздуха станет такой же как почти на всей территории Крыма – плюс 25-27. Вода на всём полуострове будет относительно тёплой, как днём, так и ночью – 20-22.

Погода в Центральной России. Прогноз Гисметео на 7 дней

Согласно прогнозу Гисметео, в ближайшие 7 дней в областях Центральной России будет пасмурно, в некоторых регионах пройдут дожди, местами сильные. Так, в Ивановской и Костромской областях – днём плюс 18-19, ночью – плюс 10-12. Чуть теплее и почти без осадков будет в Рязанской, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Здесь средний температурный фон в период с 4 по 10 сентября составит 18-22 днём и 11-13 – ночью.

Прогноз погоды на 7 дней в северо-западных регионах России

По прогнозам Гисметео, нестабильная погодная обстановка ожидаются в ближайшие 7 дней в северо-западных регионах страны. Климатический фон на северо-западе сформирует циклон, который вытеснит тёплые воздушные массы на юго-запад страны. Поэтому в период с 4 по 10 сентября почти на всей территории северо-запада от Мурманска до Петербурга ожидаются ежедневные осадки

Средняя дневная температура воздуха в Мурманске плюс 13-15, дождь; в Петрозаводске – 14-18, кратковременные осадки; в Калининграде – 16-20, возможны ливни. Аналогичная погода в ближайшие 7 дней ожидается в Новгороде Великом, Пскове и Петербурге.

Гисметео. Прогноз погоды на 7 дней в Москве

В Москве по прогнозу Гисметео, в ближайшие дни солнечная погода сменится пасмурной. В среду, 4 сентября будет ещё тепло – до плюс 21 и без осадков. Но уже в четверг атмосферное давление понизится, небо закроют кучевые облака, пойдёт небольшой дождь. Немного снизится и температурный фон – до плюс 17-18. В пятницу также пасмурно, но без осадков и плюс 19-20. В выходные облачно с прояснениями. К вечеру субботы возможен кратковременный дождь. В начале следующей недели погода снова удивит комфортной климатической обстановкой – ясное небо, солнце и плюс 22-23 порадуют, как жителей Москвы, так и гостей российской столицы.