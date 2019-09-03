Как разбогатели российские миллиардеры

Наши звезды

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), совокупное состояние богатейших россиян за первые восемь месяцев 2019 года увеличилось на 28,316 млрд долларов. Как сообщает РИА Новости, индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA, или цены акции к прибыли на акцию.

На первое место в рейтинге поднялся один из основных владельцев «Норильского никеля» Владимир Потанин. Его состояние увеличилось с начала года на 3,88 млрд, до 23,5 миллиарда. На вторую строчку опустился совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его богатство выросло на 2,85 млрд и достигло 22,3 млрд долларов. Третье место занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 20,5 млрд (рост на 2,64 млрд долларов).

На четвертом месте остался основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 18,8 млрд долларов, на пятом – совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его капитал оценивается в 18,2 млрд долларов. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 24 человека.

Оценка для расчета индекса производится на основании рыночной капитализации акций открытых компаний, отмечает генеральный директор НАО Евроэксперт Екатерина Синогейкина. Для оценки стоимости закрытых компаний используются мультипликаторы EV/EBITDA и P/E, а потом к стоимости применяется дисконт 5% на низкую ликвидность. Интересно, что к стоимости части активов наших олигархов Bloomberg так же применяет дисконт на страновой риск 5%. В расчете состояния за год учитываются дивиденды и доходы от продажи любых активов.

Например, Владимир Потанин, согласно данным Bloomberg, получил более 4 млрд дивидендов от Норильского никеля, Сулейман Керимов — более 500 млн долларов. Интересен и тот факт, добавляет эксперт, что индекс прозрачности и доверия к информации по большинству российских олигархов невысокий. Оцениваемый в звездах, он имеет максимум в 5 звезд, а по российским олигархам — от 1 до 3.

На волнах конъюнктуры

Действительно, признает Екатерина Синогейкина, у индекса есть динамика роста, и это правильно с точки зрения ключевой задачи любого бизнеса, создания добавленной стоимости. Но индекс, как и рынок акций, подвержен колебаниям, поэтому при падении акций индекс падает, и это наблюдается у некоторых олигархов на последнюю дату анализа, на 02.08.2019.

В целом говорит аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, динамика доходов российских миллиардеров, отражает сравнительную динамику капитализации ведущих российских эмитентов фондового рынка с разбивкой по отраслям. ГМК Норникель, который в последние дни отыгрывал рост рисков дефицита цветных металлов в связи с решениями индонезийского правительства, вырос за 8 месяцев на 23%, с поправкой на возможные расхождения в методиках расчета. Эта величина соответствует приросту состояния владельца «Норникеля» Владимира Потанин.

В свою очередь, сравнительно высокие темпы прироста акций компаний ТЭК — вслед за повысившим дивиденды Газпромом и на фоне показавших себя эффективными мерами поддержки цен ОПЕК — обеспечили сравнительно высокий прирост состояния владельцев «Лукойла» и «Новатэка». Ценовая ситуации в металлургическом секторе была менее стабильной, из-за этого показатели прироста доходов Алексея Мордашова, а также Владимира Лисина (с поправкой на эффект от продажи им доли в НЛМК) оказались сравнительно низкими. Тем не менее, с учетом обозначившейся системы мер поддержки отрасли регуляторами, Александр Осин рассчитывает на улучшение динамики акций «металлургов» в среднесрочном периоде.

Высокие показатели прироста акций Сбербанка, отразили сравнительно высокий прирост прибыли банков за текущий год. Но в последнее время показатели рентабельности банков к активам замедляются, отражая повышенные риски, связанные с большим объемом просрочки по кредитам нефинансовым организациям, и сравнительно низкие уровни капитализации к объему активов, взвешенных по уровню риска. Возможно, указывает аналитик, эта ситуация в той или иной мере косвенно отразилась на показателях в рейтинге акционера консорциума «Альфа-групп» Михаила Фридмана.

С точки зрения перспектив в среднесрочном периоде, из перечисленных выше, акции Лукойла, Северстали, НЛМК, ГМК Норникель — в числе фаворитов ИК «Фридом Финанс».

Не пропустившие шанс

Но вообще суть не столько в том, насколько богаче или беднее стали российские миллиардеры, а в том, что их ряды не растут, указывает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Более того, можно с крайне высокой степенью уверенности утверждать, что при сохранении действующей в России парадигмы взаимоотношений власти и бизнеса, пик их численности в нашей стране уже пройден.

Все возможные рейтинги богатейших людей мира возглавляют люди, создавшие империи в сфере высоких технологий: Джефф Безос (Amazon), Билл Гейтс (Microsoft), Марк Цукерберг (Facebook), Ларри Пейдж (Google), Ларри Эллисон (Oracle). Все эти люди — классический пример классического капитализма, когда бизнес проходит через все стадии, от гаража до глобального успеха, указывает аналитик. А теперь давайте обратим внимание на наиболее состоятельных россиян: Владимир Потанин (цветная металлургия), Леонид Михельсон (СПГ), Владимир Лисин (металлургия), Алексей Мордашов (металллугия)... Если задуматься, среди богатейших россиян нет тех, кто сделал состояние на технологиях, в той или иной мере история успеха в России связана либо с добычей и экспортом природных ресурсов, либо металлургией, либо с банковской деятельностью.

Можно сказать, поясняет Дмитрий Жарский, что российские миллиардеры — это миллиардеры эпохи приватизации и залоговых аукционов. С тех пор, правда, кое-что поменялось. Дело в том, говорит он, что в течение последних 20 лет на смену миллиардерам, создавшим империи в ранних 90-х, приходят главы госкорпораций и госкомпаний. Формально, они являются наемными управленцами, поставленными во главе бизнеса, принадлежащего государству, но фактически по уровню своего могущества они существенно превосходят даже самых богатых граждан России.