Компании США нацелились на газ Дальнего Востока

Компании США проявляют интерес к ресурсам Дальнего Востока, больше всего для них актуальна разработка крупных месторождений газа на Сахалине и Ямале, сообщил российский посол США Анатолий Антонов газете «Известия».

«Наблюдается интерес со стороны США и к развитию бизнеса на Дальнем Востоке», - сообщил дипломат изданию. В частности, по его словам, американцев интересуют такие отрасли, как добыча полезных ископаемых – газа, производство целлюлозы, промысел морепродуктов и туризм. США заявляют о готовности разрабатывать совместные проекты в данных областях, продолжил Антонов.

Дипломат рассказал, что за первые полгода до 13,8 миллиардов долларов вырос товарооборот между Россией и США, а инвестиции компаний США в российскую экономику выросли на 13%.

В прошлом году объем инвестиций превысил 27,5 миллиардов долларов, а двумя годами в 2017 году эта сумма составляла 24 миллиарда долларов.