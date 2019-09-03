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Кредиты в Сбербанке будет выдавать искусственный интеллект

Москва, 03.09.2019
  • Кредиты в Сбербанке будет выдавать искусственный интеллект

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Уже к концу 2020 года в Сбербанке все решения о выдаче кредитов физическим лицам будет принимать искусственный интеллект (ИИ). Об этом журналистам рассказал Александр Ведяхин – первый заместитель председателя правления крупнейшей кредитной организации страны.

По его словам, уже сейчас в Сбербанке кредиты выдаются на основании решений, которые принимает ИИ. Это, как пояснил Ведяхин, на 100% относится к кредитным картам. Кроме того, 90% решений по выдаче потребительских кредитов, а также 50% решений по ипотечному кредитованию также берёт на себя ИИ, передаёт РИА Новости.

При этот он подчеркнул, что несмотря на то, что такой кредитный продукт, как ипотека, с точки зрения принятия решений очень сложный, но и здесь до конца 2020 года всё будет решать именно искусственный интеллект.

Кроме того, Ведяхин добавил, что что в банке уже нет ни одного подразделения, где бы не внедрялись технологии ИИ.

«Мы внедряем эту технологию везде, начиная от фронт-офиса и заканчивая бэк-офисом, где ИИ принимает решения по всем рутинным операциям», – резюмировал первый заместитель председателя правления Сбербанка.

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