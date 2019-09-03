Курс доллара: «реакция рубля была чрезмерной»

Вечером 2 сентября российский рубль стабилизировался против доллара и рос к евро на фоне ослабления валюты ЕС на форексе ниже 1,1 доллара. Так, курс доллара к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже составил 66,77 руб., что на 1 коп. ниже уровня закрытия пятницы. Курс евро упал на 13 коп., до 73,24 руб.

По мнению некоторых экспертов, рост фондовых индексов РФ компенсировал негативный для нацвалюты фактор снижения нефтяных котировок.

При этом давление на евро вчера оказывали слабые данные по деловой активности ФРГ. В частности, индекс менеджеров по снабжению (PMI) в производственной сфере крупнейшей экономики Старого Света в августе составил 43,5 пункта при прогнозах на уровне 43,6 пункта.

Кроме того, нефтяной рынок в понедельник снижался на фоне сохраняющихся опасений за перспективы мировой экономики в свете торгового конфликта. Напомним, США и Китай с 1 сентября ввели дополнительные торговые пошлины на импортные товары в рамках торговой войны. Вашингтон поднял пошлины до 15 процентов на китайские товары на 125 миллиардов долларов. Китай также вводит пошлины: с 1 сентября пяти- и десятипроцентными пошлинами облагается американский импорт на 75 миллиардов долларов.

Аналитики ожидали, что рубль ответит падением на такое развитие событий. Однако, по всей видимости, снижение нацвалюты в августе было чрезмерным, а в сентябре рубль может даже отыграть часть августовских потерь.

«Наша модель USD/RUB предполагает, что реакция рубля на ослабление глобальных рисковых настроений в августе была чрезмерной», - цитирует экспертов ВТБ Капитал агентство Reuters.

В свою очередь в брокерской компании Freedom Finance ожидают, что рубль в ближайшее время будет торговаться в диапазоне от 66,20 до 67,25 за доллар.

Между тем, Игорь Галактионов из «БКС Брокер» считает, что вчера активность торгов на мировых рынках была пониженная на фоне выходного дня на торговых площадках США. Это, как пояснил он, хорошо заметно, в том числе, по динамике валют. Поэтому, по его мнению, на этой неделе по курсу доллара актуальным может быть коридор 66,65-66,8 руб., по евро курс будет колебаться в пределах 73,1-73,3 руб.

Андрей Люшин из Локо Банка напоминает, что этой неделе по-прежнему стоит следить за событиями на международной арене, в частности за торговой войной между Вашингтоном и Пекином, а также состоянием процесса по Brexit. Кроме того, эксперт убеждён, что очень важным для рубля станет заседание российского Центробанка, по итогам которого ожидается очередное снижение ключевой ставки на 25 б.п.

«На этом фоне в ближайшие день-два доллар будет сползать к отметке 66,5 руб., а евро – к 73 руб.», – прогнозирует он.