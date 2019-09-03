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Курс доллара взлетел до двухгодичных максимумов

Москва, 03.09.2019
  • Курс доллара взлетел до двухгодичных максимумов

DPA/TASS

Курс доллара во вторник достиг двухгодичных максимумов в отношении мировых валют. Индекс доллара преодолел отметку 99 пунктов и продолжил рост - до 99,30 к 9.49 мск - такие уровни не наблюдались с мая 2017 года.

Значительный рост доллара объясняется тем, что в понедельник в США отмечался День труда и рынки "пропустили" новый виток торговой войны между США и Китаем, а уже во вторник на фоне отсутствия новых новостей на эту тему инвесторы отыгрывают некоторое снижение опасений в связи с возможной рецессей в США в ближайшие пару лет. 

В пользу доллара сейчас и ожидаемое снижение ставки ФРС и ослабление евро из-за проблем в ряде стран еврозоны.

Тем временем, российский рубль вечером 2 сентября стабилизировался против доллара и рос к евро на фоне ослабления валюты ЕС на форексе ниже 1,1 доллара. Так, курс доллара к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже составил 66,77 руб., что на 1 коп. ниже уровня закрытия пятницы. Курс евро упал на 13 коп., до 73,24 руб.

По мнению некоторых экспертов, рост фондовых индексов РФ компенсировал негативный для нацвалюты фактор снижения нефтяных котировок.

Российская валюта при условии отсутствия новых негативных новостей сосредоточится на внутренней повестке - в пятницу ожидается заседание ЦБ, где с большой вероятностью будет снижена ставка. В краткосрочной перспективе для рубля такое решение будет иметь положительный эффект, а колебания нацвалюты на этой неделе будут происходить в узком коридоре.

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