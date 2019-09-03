Минск «наглухо» закрыл границу с Украиной

Белоруссия вынуждена закрыть «наглухо» границу с Украиной из-за потока оружия, который хлынул с украинской стороны, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо», - рассказал Лукашенко. Он добавил, что это тем более неприятно, что границу необходимо держать под контролем в еще большей степени, чем с Североатлантическим блоком, который для Минска с давних времен казался врагом номер один, дополнил белорусский лидер. Заявление прозвучало на полях международной антитеррористической конференции, проходящей в Минске.

Глава Белоруссии отметил, что меры приняты из-за потока оружия с украинской стороны, но «а там где оружие в руках у обычных людей и особенно националистически настроенных - жди терроризма».

Лукашенко неоднократно заявлял, что события на Украине, а особенно конфликт на Донбассе, повлияли на безопасность его страны.