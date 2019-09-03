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На ВЭФ-2019 Фонд Росконгресс и VEB Ventures совместно с партнерами проведут интенсив для технологических компаний Дальнего Востока

Москва, 03.09.2019
Во время V Восточного экономического форума в рамках проекта «Территория инноваций» Фонд Росконгресс, VEB Ventures и Дальневосточный фонд высоких технологий проведут первое специализированное мероприятие EASTBOUND.CAMP, целью которого является подготовка российских технологических компаний к выходу на международные рынки.
  • На ВЭФ-2019 Фонд Росконгресс и VEB Ventures совместно с партнерами проведут интенсив для технологических компаний Дальнего Востока

из архива пресс-службы

Стартапы смогут проверить свои бизнес-идеи и получить комплексную экспертизу по продвижению проектов на глобальный рынок, а затем представят их потенциальным инвесторам из Индии и Китая.

Для проведения мероприятия выбран популярный формат тренировочного лагеря новичков «буткемп», когда участники собираются в одном месте для высокоинтенсивных занятий. Первый этап EASTBOUND.CAMP пройдет 3 сентября в технопарке «Русский» и займет полный день. В рамках него эксперты помогут командам составить список целей, ориентированных на долгосрочное развитие проекта, расскажут, какие вопросы в первую очередь интересуют венчурных инвесторов, научат работать со СМИ, дадут рекомендации по выходу на международные рынки и привлечению финансирования.

Второй этап состоится 4 сентября на Территории инноваций ВЭФ-2019 в формате соревновательной сессии. По традиции в жюри будут приглашены иностранные эксперты, а также потенциальные инвесторы в малые проекты из числа участников Форума.

«В России много интересных идей, разработок и перспективных команд, которые способны создавать компании мирового уровня. Вместе с тем есть определенный дефицит состоявшихся проектов, готовых к самостоятельному диалогу с инвесторами. Особенно эта тенденция заметна в регионах. Для того, чтобы помочь компаниям ранних стадий, мы решили в этом году на ВЭФ провести новый формат конкурса – EASTBOUND.CAMP, который позволит обеспечить наиболее тесный, живой и продуктивный диалог между командами проектов и нашими экспертами», – сказал генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.

«Проведение такого интенсива, как EASTBOUND.CAMP, в рамках площадки „Территория инноваций“ – важная инициатива, которая может вдохнуть новую жизнь в инновационный рынок Дальневосточного региона. Здесь еще много незанятых ниш, и можно реализовать самые амбициозные проекты. Традиционно на ВЭФ приезжают многочисленные делегации из Индии, Китая, Японии, Кореи и других стран. Мы видим их большую заинтересованность в российских технологических проектах», – отметил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

«Миссия технопарка – стать мостом с двусторонним движением для российских стартапов и азиатских партнеров, для сотрудничества в сфере высоких технологий. В 2018 году, вступив в Ассоциацию азиатских технопарков, Ассоциацию зон высоких технологий, мы начали активную работу с иностранными партнерами. И такие мероприятия, как EASTBOUND.CAMP, позволяют как расширить круг партнеров технопарка, так и дать возможность нашим резидентам лишний раз „прокачать“ и показать себя инвесторам – здесь, фактически дома. Рады, что смотрим в одну сторону и двигаемся в одном направлении с нашими партнерами», – считает директор технопарка «Русский» Дмитрий Боровиков.

Справочная информация

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 206 стран и территорий мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира.

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