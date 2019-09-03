На ВЭФ-2019 Индонезия впервые примет участие на министерском уровне

Участники встречи особо подчеркнули важность развития торговли, в том числе с учетом планов по созданию зоны свободной торговли «Евразэс – Индонезия». Также было отмечено, что в 2020 году наши страны отпразднуют 70-летие со дня установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией.

«Эта дата открывает перед нами широкие горизонты для совместной проработки путей наполнения российско-индонезийского партнерства новым содержанием. Для развития сотрудничества представляется важным расширение участия деловых и официальных кругов наших стран в международных мероприятиях, способствующих поддержанию и развитию двустороннего диалога. Крупнейшие экономические форумы в России, такие как Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум, являются эффективными международными площадками для достижения таких целей. В этом году Владивосток посетит представительная делегация из Индонезии. Уверен, что ее участие в ВЭФ-2019 будет способствовать развитию партнерства и экономических связей между нашими странами», – отметил Антон Кобяков.

Мохамад Вахид Суприяди рассказал, что на ВЭФ-2019 делегация Индонезии впервые будет представлена на министерском уровне.

«В работе Восточного экономического форума примет участие Министр планирования национального развития Бамбан Броджонегоро», – рассказал посол Индонезии.

Стороны рассмотрели форматы участия индонезийской делегации в деловой программе ВЭФ. В частности, ожидается, что Бамбан Броджонегоро выступит спикером в сессии «Длинные и дешевые деньги для финансирования инвестиций: новые возможности привлечения». Кроме того, стороны обсудили перспективы участия представителей официальной делегации в бизнес-диалоге «Россия – АСЕАН».

В свете 70-летия установления дипломатических отношений между странами стороны отдельно рассмотрели возможность проведения специальных мероприятий, посвященных Индонезии, в рамках ключевых форумов Фонда Росконгресс в 2020 году.

Справочная информация

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 206 стран и территорий мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира.