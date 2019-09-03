Нефть теряет в цене третий день подряд

Мировые цены на нефть третий день подряд показывают отрицательную динамику на новостях о сохранении напряженных экономических отношений между Вашингтоном и Пекином. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Отмечается, что торговая напряженность между США и КНР может негативно сказаться на всей мировой экономике и спросе на сырье. Уточняется, что по состоянию на 7.47 по московскому времени цены на ноябрьские фьючерсовы нефти марки Brent потеряли 0,05%, составив $58,62 за баррель. Фьючерсы на октябрь упали на 0,47% до $54,84. Участники рынка озадачены инициативой Китая по разбирательству в ВТО введение США новых пошлин на китайский экспорт.

Напомним, администрация Белого дома ввела новые пошлины на товары, ввозимые в США из Китая объемом 300 миллиардов долларов, с первого сентября текущего года. При этом Вашингтон вместо запланированных 10% ввел 15%.

Аналитики утверждают, что в этой связи ценам на нефть на текущей недели будет сложно добиться ощутимого роста.