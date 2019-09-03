От любви к красивым тачкам — к лизингу

На этот раз мы посетили Вологду, где встретились с Александрой Федотовой, лизинговым брокером, руководителем лизинговой компании «ВЛизинг.РУ».

Александра — пример успешной женщины в бизнесе, которая не про «успешный успех», а именно про дело. Это дело — подбор лизинговых компаний, консультации по юридическим аспектам лизинга, а также поиск автомобилей, грузового транспорта, различной спецтехники, а также недвижимости. Александра помогает своим клиентам приобретать технику и оборудование в лизинг, и не просто помогает, но делает это с максимальной экономией денег и времени клиентов.

Клиенты компании Александры делятся на две основные группы: первая — новички, которые не разбираются в лизинге и нуждаются в экспертной помощи специалиста, а вторая — те, кто уже давно работает с лизингом, знает все программы, налоговые преимущества и может трезво оценить, сколько будет уходить времени, если они займутся этим сами. Эти люди прибегают к услугам лизингового брокера, чтобы сэкономить время.

Предложение о сотрудничестве от Александры Федотовой

Александра хочет создать федеральную сеть таких же консалтинговых агентств, как у нее. Ее цель — 80 городов присутствия, то есть 80 региональных партнеров.

Так как в нашей стране эта ниша бизнеса еще не слишком велика, Александра заинтересована в том, чтобы открыть свою онлайн-школу для тех, кто хочет заниматься консалтингом в направлении лизинга.

Она открыта к всевозможному взаимодействию, так что все, что касается консалтинга на тему лизинга, — это к ней.

Свои предложения о сотрудничестве с Александрой присылайте на электронную почту проекта pilimporossii@gmail.com

О компании «ВЛизинг.РУ»

Основана в 2017 году.

Штат — три человека.

Оборот в месяц — 500–600 тыс. рублей.

Среднее количество сделок месяц — 8–15.

Маржинальность — 50–60%.