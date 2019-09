Пекин выразил Вашингтону протест из-за санкций

Как заявил замминистра экологии и охраны окружающей среды Китая Лю Хуа, Пекин выступает активно против санкций США, которые включают в себя меры против китайских энергетических компаний.

Уточняется, что в санкционный список попали компании - China General Nuclear Power Group, China General Nuclear Power Corporation, China Nuclear Power Technology Research Institute Co. Ltd., Suzhou Nuclear Power Research Institute Co. Ltd.. В Вашингтоне объяснили свое решение, якобы попыткой покупки данными компаниями американских ядерных технологий.

Официальный Пекин назвал подобные действия «протекционистскими и односторонними», а также выразил надежду, что «США прекратят соответствующие ошибочные действия и начнут решать проблемы путем консультаций на равноправной основе».

Также Лю Хуа выразил уверенность, что данные действия США нанесут вред не только энергетическим компаниям из Китая, но и всей мировой сфере энергетике.

Как отметил чиновник, «подобные действия уничтожают понятие о национальной безопасности и являются злоупотреблением мерами экспортного контроля».