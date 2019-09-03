Украинские депутаты сняли с себя неприкосновенность

Верховная Рада нового созыва открыла вторую сессию действующего парламента и проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности. В сессионном зале присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, «продавливая» это решение. Поскольку это решение вносит изменение в Конституцию, для положительного решения нужно было не менее 300 голосов, «за» проголосовало 373 народных депутатов. В первом чтении соответствующий законопроект приняли в первый день работы нового парламента в ночь с 29 на 30 августа этого года.