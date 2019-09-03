«Роснефть» дала отповедь советнику «Тренснефти»

Компания «Роснефть» 3 сентября на своем официальном сайте опубликовала пресс-релиз, в котором высказано негативное отношение к заявлению советника президента компании «Транснефть» Игоря Демина с оценкой предложений Председателя Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля за качеством нефти в системе магистральных трубопроводов. Заявление советника президента «Транснефти» было опубликовано агентством РНС.

В пресс-релизе «Роснефти» комментарии г-на Демина названы «неприемлемыми по сути и неуважительными по форме».

«Ситуация с загрязнением магистрального нефтепровода “Дружба” хлорорганическими соединениями создала острые проблемы в обеспечении европейских потребителей качественным нефтяным сырьем и продуктами его переработки, — заявляет, в свою очередь, «Роснефть». — На территории Польши и Германии, как и в России, сохраняются значительные объёмы суррогатной смеси, что создаёт как экологические риски, так и экономические проблемы для всех участников рынка».

«Обеспокоенность по этому поводу выразило Министерство экономики Германии, направив соответствующее письмо Минэнерго России. “Транснефть” прекрасно осведомлена о содержании данного документа», — говорится также в пресс-релизе.

До сих пор «кем бы то не было из “Транснефти”, не дан внятный ответ на принципиальные вопросы, касающиеся загрязненной нефти: что стало первопричиной загрязнения; кто причастен к замене качественной нефти на суррогат; что происходит и будет происходить с 5 млн тонн суррогата поставленного вместо законтрактованной нефти; существует ли согласованный с поставщиками и потребителями план мероприятий по ликвидации

последствий загрязнения нефти и предотвращению аналогичных инцидентов в будущем». В пресс-релизе перечисляется еще ряд проблем, после чего отмечается, что, при этом, «конструктивные предложения, такие как инициатива Герхарда Шрёдера, подвергаются публичному шельмованию».

«В свою очередь, мы имеем признание того, что будет продолжено смешивание загрязнённой нефти с качественным сырьем, сдаваемым в систему грузоотправителями (так называемое “компаундирование”). “Роснефть” категорически возражает против такого метода решения проблемы, поскольку это приведет к искусственному ухудшению качества сырья в процессе его транспортировки. Компания настаивает на том, что потребители должны получать нефть, соответствующую по своим характеристикам, сдаваемой в систему», — подчеркивается в пресс-релизе.

В «Роснефти» обращают также внимание на следующее: «Производители оборудования, которым располагают российские и европейские НПЗ, исключают возможность переработки нефти, содержащей хлорорганики больше 1 ppm, по причине коррозии и выхода оборудования из строя. Нефтепродукты, выработанные из некачественного сырья, могут приводить к выходу из строя двигателей и агрегатов, а применение авиатоплива с такими характеристиками может привести к непоправимым последствиям. Именно этим продиктована инициатива Председателя Совета директоров ПАО “НК “Роснефть” об ужесточении норматива содержания хлорорганики в ГОСТе и Техническом регламенте до уровня не выше 1 ppm».

При этом «в начале августа “Транснефть” публично уведомила на совещаниях в Минэнерго России, что намерена поставлять на НПЗ Центрального региона и в порт Приморск нефть с содержанием до 6 ppm. (Это означает, что экспортные поставки через морской терминал Приморск будут содержать запретительные характеристики для европейских НПЗ, что приведет к очередному удару по репутации России как надежного поставщика)».

В дополнение к описанию этой проблемы релиз-релиз указывает: «Смешение сырья разных производителей нефти осуществляется “Транснефтью” единолично. В связи с тем, что в системе нефтепроводов отсутствует банк качества, грузоотправители на выходе из трубы получают смесь, которая может не соответствовать качеству, которое конкретный грузоотправитель изначально сдал в систему».

Качество собственной, сдаваемой в нефтепровод нефти, «Роснефть» характеризует как высокое и подтвержденное актами приема-сдачи сырья, при этом с мая текущего года ею «организован дополнительный мониторинг качества нефти, который предусматривает ежесуточное определение уровня хлорорганики, а с июня, несмотря на отсутствие поддержки данного предложения со стороны “Транснефти”, Компания за счёт собственных средств привлекла международных сюрвейеров, осуществляющих прозрачный независимый контроль качества нефти».

«Роснефть» выражает серьезную обеспокоенность ситуацией, «которая складывается на традиционных для России экспортных рынках, в первую очередь в Европе. Польша уже приступила к строительству альтернативного российскому маршрута доставки нефти, обсуждается возможность расширения таких же маршрутов со стороны средиземноморских портов». Ограждая от нападок предложения Герхарда Шрёдера, (напоминая при этом, что г-н Шрёдер является Председателем Совета директоров «Северного потока-2», находящегося под постоянным давлением конкурентов и геополитических оппонентов России), компания «Роснефть» выражает надежду на то, что руководство «Транснефти» отмежуется от того заявления, ответом на который стал пресс-релиз.

В нем было отмечено также, что в заявлении советника президента «Транснефти» «единственное сформулированное предложение касается только проверки нефти в пунктах сдачи её нефтяными компаниями в магистральную систему», но «Дёмин, как бы, забывает о пограничных переходах и морских терминалах, оперируемых самой “Транснефтью”, что исключает их из системы контроля».