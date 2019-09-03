Росстат выяснил,сколько женщин работает в России

Почти половина трудоспособного женского населения страны не имеет работы, в общей сложности трудоустроено в России 46,8% женщин, приводит Росстат данные за 2018 год.

«Всего 53,2% женщин были трудоустроены в России в 2018 году», —говорится в докладе ведомства.

Всего в России работает 59,8% россиян в возрасте от 15 лет, из которых 67,8% - мужчины.

Официальная статистика показывает, что число безработных россиян в стране составляет 4,8%. Данный показатель среди женского населения равен 4,7%, среди мужской половины 4,9%, рассказали в ведомстве.

Ранее стали известны данные по регионам по трудоустройству среди молодежи в возрасте до 29 лет. Статистикой поделился Минтруд. Так лидером рейтинга стала Липецкая область, в которой работает почти 90% молодежи от 16 до 29 лет.