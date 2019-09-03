Samsung разработает складывающийся в квадрат телефон

Samsung Electronics – южнокорейский производитель электроники – приступил к разработке нового мобильного телефон с дисплеем в 6-7 дюймов, который складывается в квадрат. По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на свои источники, знакомые с ситуацией, для создания нового гаджета Samsung привлёк дизайнера из США Тома Браунома.

При этом отмечается, что новейшая модель будет представлять из себя тонкий, дизайнерский телефон, рассчитанный на потребителей, ориентированных на моду и статусу, а не на технические характеристики.

Собеседник агентства также рассказал, что складной телефон будет оснащён специальной селфи-камерой с внутренней стороны и двумя камерами с задней стороны открытого телефона и с передней стороны - закрытого.