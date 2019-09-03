Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставропольском крае

Днём 3 сентября в Ставропольском крае разбился российский штурмовик Су-25УБ. По данным агентства ТАСС, которое ссылается на официальную информацию Минобороны РФ, самолёт потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полёта.

Уже известно, что полёты проводились с аэродрома Буденновск. Оба пилота успели катапультироваться. На их поиски вылетел вертолёт. По обнаружить лётчиков не удалось.

Кроме того, сообщается, что полёт выполнялся без боекомплекта, а сам штурмовик упал в безлюдной местности, поэтому никаких разрушений на земле нет.

Наша справка

Су-25УБ – двухместный учебно-боевой штурмовик для подготовки и тренировки лётчиков. Однако может решать боевые задачи в полном объёме.