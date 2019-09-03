Стали известны потери Украины от блокады Крыма

Примерно миллиард в год теряет экономика Украины из-за блокады Крыма, заявил в эфире Topinform экономический эксперт Андрей Блинов.

Аналитик рассказал, что сегодня на Крымском полуострове доля украинской продукции занимает не более 10%. Товары попадают в Крым различными путями, пояснил Блинов. Это говорит о потери Украиной достаточных рынков сбыта. Эксперт упомянул и Донбасс, как рынок, потерянный для украинских товаров.

«Мы говорим о территориях Донбасса, о полуострове Крым, на которых резко сократилась доля украинских товаров», - продолжил Блинов.

Он напомнил, что еще в 2014 году доля товаров из Украины в Крыму составляла 80-90%, а сегодня соотношение ровно обратное, а в некоторых сетях доля товаров из Украины равна нулю. Блинов резюмировал, что «только по Крыму производители Украины потеряли миллиард долларов в год».