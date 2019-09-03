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Стало известно, какой город России является самым опасным

Москва, 03.09.2019

Наименее безопасно чувствуют себя жители российского города Шахты Ростовской области. Об этом свидетельствую данные исследования аналитиков Domofond. Опрос, в котором приняли участие 90 тысяч человек, проходил в 200 российских городах.

Всем респондентам предлагалось оценить высказывание - «я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по десятибалльной шкале, где единица обозначает, что человек полностью не согласен с высказыванием, а десятка означает «полностью согласен».

Самые низкие оценки были зафиксированы в Шахтах, где средняя оценка равняется 4,5 баллам. Примечательно, что показатель на 2,3 балла ниже, чем среднероссийский уровень.

На втором месте находится город Киселевск Кемеровской области. Безопасность своего города жители оценили в 4,9 балла. Третье место среди самых опасных поделили города Свободный Амурской области и Копейска Челябинской области, чья оценка по безопасности от жителей равна 5 баллам.

Самыми безопасными по результатам опроса являются города Ейск и Геленджик, получившие соответственно 8,6 и 8,4 баллов. А вот показатели двух столиц невысоки Москва получила 7 баллов, а Санкт-Петербург всего 6,8 баллов.

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