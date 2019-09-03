Трамп предупредил Китай о серьёзных последствиях в случае затягивания переговоров

Глава Белого дома Дональд Трамп предупредил власти КНР, что если торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином будет заключено после его переизбрания на президентский пост в 2020 году, то для Поднебесной условия договора будет гораздо жестче, чем он предлагает сейчас.

Об этом американский лидер написал в своём микроблоге в Twitter, пояснив, что если он выиграет очередные выборы, то рухнет сеть поставщиков, а китайский бизнес, а вместе с ним рабочие места и деньги испарятся.

«Я знаю, что власти Китая вместо нынешней администрации хотели бы иметь дело с другой, которая позволила бы Пекину продолжать ограбление США», – резюмировал Трамп, оценив при этом потери Вашингтона от прежней торговой политики Белого дома в 600 млрд долл. в год.

Напомним, с 1 сентября 2019 года Вашингтон и Пекин ввели дополнительные торговые пошлины на импортные товары в рамках торговой войны. США подняли пошлины до 15% на товары из Поднебесной на 125 млрд долл. Китай ввёл ответные пошлины – американский бизнес также с 1 сентября облагается пошлинами на 5-10% на 75 млрд долл.