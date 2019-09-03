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Украина расплатилась с МВФ

Москва, 03.09.2019

Украина полностью вернула Международному валютному фонду (МВФ) все кредиты, которые она получила от фонда в 2014 году. По информации Нацбанка «самостийной», которая размещена на официальном сайте регулятора, финальные платежи в целом составили в 156 млн долл.

Напомним, эти средства были выданы в рамках программы stand by, согласно которой Украина получила 4,6 млрд долл. В 2015-м году Киев получил ещё почти 9 млрд. долл.

В прошлом году МВФ утвердил новую кредитную программу для «незалежной», рассчитанной на 14 месяцев. По ней Украина должна получить 3,9 млрд долл. При этом 1,4 млрд были выданы сразу. Остальные деньги должны были поступить отдельными траншами, первый из них ожидался в мае. Однако перевод средств был приостановлен до формирования нового Кабмина Украины.

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