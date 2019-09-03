В посольство Южной Кореи в Токио пришло письмо с пулей

Сотрудники посольства Южной Кореи в Японии получили угрожающее письмо с пулей, передает газета Asahi. Автор послания утверждает, что владеет огнестрельным оружием и готов применить его против южнокорейских граждан.

Отмечается, что сотрудники посольства уже направили обращение в японскую полицию, и в настоящий момент проводятся следственные действия и попытки установить автора письма. При этом не уточняется, какие именно меры по защите диппредставительства будут предприняты.

Напомним, в настоящее время отношения между Южной Кореей и Японией переживают кризисные времена, которые специалисты называют худшими с момента 1965 года, когда Сеул и Токио восстановили дипломатические связи.