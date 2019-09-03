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В России подорожала гречка и резко подешевели пшено и рис

Москва, 03.09.2019

В РФ отмечается резкое падение оптовых цен на пшено и рис. При этом цены на гречку, напротив, растут. По мнению экспертов, это происходит из-за изменения посевных площадей под крупяными культурами, передаёт агентство «Интерфакс».

В частности, Владимир Петриченко из компании «ПроЗерно» отмечает, что за прошлую неделю пшено в России упало в цене на 6 тыс. руб., за тонну и стоит теперь 38 125 руб. В июле средняя цена пшена 55 291 руб., в начале августа - 49 165 руб.

Также существенно дешевеет рис. За 7 дней цена на него упала на 430 руб. – до 47 535 руб. за тонну. А вот гречка начала дорожать. За прошедшую неделю её цена выросла на 375 руб. и сейчас тонна этой крупы составляет 23 165 руб. Напомним, летом цена за тонну гречки составляла в среднем 21 038 руб.

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