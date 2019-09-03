В России вводятся новые стандарты для холодных чая и кофе

С 1 июля 2020 года в России начнут действовать новые стандарты на безалкогольные напитки «холодный чай» и «холодный кофе». Об этом сообщает Росстандарт.

В ведомстве уточняют, что, несмотря на популярность данных напитков среди россиян, холодные чай и кофе не регулировались никакими нормативными документами, которые устанавливали бы общие требования к их безопасности

Новые стандарты, разработанные Российской ассоциацией производителей чая и кофе «Росчайкофе», утверждают необходимость содержания для «холодного чая» не менее 1 грамма на 1 кубический дециметр сухого экстракта чая, а для «холодного кофе» не менее 10 грамм на 1 кубический дециметр концентрации кофе. Помимо этого данные напитки не должны содержать красителей и усилителей вкуса. Уточняется, что новые стандарты приняты «в целях исключения фальсификации продукции».