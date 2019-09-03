В Сбербанке заявили о готовности организовать выдачу электронных паспортов

Александр Ведяхин – первый заместитель председателя правления Сбербанка – заявил, что крупнейшая в стране кредитная организация готова организовать выдачу россиянам электронных паспортов. По его словам, в настоящее время руководство Сбербанка активно взаимодействует с различными госструктурами, обсуждая с российскими властями предоставление своей площадки для различных сервисов, включая выдачу российских паспортов на электронных носителях

«Мы сможем организовать выдачу электронных паспортов, если такая возможность нам будет предоставлена государством и законодательством», - цитирует Ведяхина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что внедрение электронного паспорта начнется в 2020 году в Москве, а бумажные паспорта перестанут выдаваться в 2022 году. При этом отмечалось, что электронный паспорт скорее всего будет представлять из себя пластиковую карту с чипом.

К новому документу будет разработано специальное мобильное приложение в смартфоне. Электронный документ будет содержать не только паспортные данные, но и другие самые необходимые документы, такие как водительское удостоверение и СНИЛС.