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Вице-премьер Кабинета министров Ри Рён Нам возглавит делегацию КНДР на Восточном экономическом форуме – 2019

Москва, 03.09.2019
Правительственная делегация Северной Кореи примет участие в V Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября. Делегацию возглавит вице-премьер Кабинета министров КНДР Ри Рён Нам, об этом заявили в Посольстве КНДР в Российской Федерации.
  • Вице-премьер Кабинета министров Ри Рён Нам возглавит делегацию КНДР на Восточном экономическом форуме – 2019

из архива пресс-службы

Ожидается, что Ри Рён Нам проведет на полях Форума ряд встреч для обсуждения мер и путей реализации текущих вопросов по экономическому сотрудничеству между двумя странами. В частности, северокорейская сторона заинтересована в организации рабочих встреч с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым.

Официальная делегации КНДР ранее принимала участие в работе Восточного экономического форума – 2018.

Справочная информация

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 206 стран и территорий мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира.

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