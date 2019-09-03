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Самое мощное в стране производство золота из упорных руд запустили на ВЭФ-2019

Москва, 03.09.2019

На Восточном экономическом форуме полпред при Президенте по ДФО Юрий Трутнев в режиме видеоконференцсвязи дал старт работе 3 и 4 автоклава Покровского автоклавно-гидрометаллургического комбината.

Покровский АГК работает в тестовом режиме с декабря 2018 года. За это время произвели более 2 тонн золота из упорных руд Маломырского месторождения, в июле начали переработку золотосодержащих концентратов месторождений других производителей. Об этом сообщил председатель совета директоров компании «Петропавловск» Павел Масловский.

«Производство автоматизировано. Основная работа происходит в диспетчерской, откуда операторы управляют всеми параметрами деятельности комплекса. Задачи, которые мы перед собой ставили 10 лет назад, когда начинали проект, получилось воплотить в жизнь. Во всем мире — меньше 10 таких производств», - рассказал председатель компании.

Приамурье занимает 6 место по добыче золота в России. Но сегодня на ключевых месторождениях практически исчерпаны запасы так называемого легкого золота, которое извлекается традиционными методами. Поэтому автоклав - будущее амурской золотодобычи.

«Автоклав имеет стратегическое значение для Амурской области, создает для наших предприятий задел на десятилетия вперёд в плане работы с упорными рудами. Мы тоже внесли свой вклад: регион освободил «Петропавловск» от уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Компания вкладывала сэкономленные деньги в объект и несет социальную ответственность: ремонтируются дороги, строятся спортивные площадки. Мы очень признательны за это», - подчеркнул глава региона Василий Орлов.

За сутки комплекс способен переработать 1 370 тонн концентрата упорных руд, в два раза больше, чем уже работающий автоклав в Хабаровском крае. Совокупные инвестиции «Петропавловска» в реализацию объекта составили около 500 миллионов долларов, были привлечены лучшие российские и международные подрядчики из более, чем 20 стран.

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