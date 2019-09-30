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Диетологи выступают с призывом ограничить рекламу сладостей в России

Москва, 30.09.2019

Как считает диетолог российского Минздрава Виктор Тутельян, необходимо срочно принять меры к ограничению рекламы сладкого в России, так как все больше граждан нашей страны страдают от лишнего веса и диабета.

Он заявил, что ведомство волнует возросшее количество сахара и сладостей, которые потребляют россияне.

«Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий», —цитирует медика РИА «Новости». Тутельян отметил, что сладостей в рационе человека, который заботится о своем весе и здоровье, должно быть как можно меньше.

При этом диетолог не отрицает, что тем, кто тратит много энергии, сахар необходим, поскольку при больших физических нагрузках сахар превращается в глюкозу, которая хорошо усваивается в организме.

В материале уточняется, что граждане России потребляют сахара больше нормы, допустимой ВОЗ, что не может не сказать на общем фоне здоровья нации. Эксперты при этом подчеркивают, что для здоровья одинаково вредны, как белый, так и коричневый сахара. Однако полностью отказываться от сладкого не желательно, поскольку это может сказаться на эмоциональном здоровье, считает врач. Необходимо лишь снизить потребление этих продуктов до разумных пределов, резюмировал Тутельян.

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