Экс-генпрокурор Украины рассказал о договоренностях с адвокатом Трампа

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко (2016-2019) заявил, что обсуждал с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, расследование в отношении экс-вице-президента Джо Байдена его сына Хантера Байдена. «Это не моя юрисдикция. Я не могу делать ничего, что не связано с украинским законом. Я сказал господину Джулиани: «Хорошо, если вы начнете ваше расследование в Соединенных Штатах, мы можем официально помочь вам. В соответствии с международным законодательством, мы окажем вам международную правовую помощь»» - заявил Луценко в интервью ВВС.

В марте этого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill намекнул на причастность экс-вице президента США Джо Байдена к коррупции на Украине. В США Конгресс США начал процедуру импичмента президента Дональда Трампа из-за я якобы им оказанного давления на президента Украины Владимира Зеленского.