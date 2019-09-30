Водители требуют от Volkswagen компенсацию

В последний день сентября в Германии начинается крупный судебный процесс. Суд приступит к рассмотрению иска немецких водителей дизельных автомобилей к Volkswagen (VW). Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».

Дизельгейт начался в сентябре 2015 года в США. Его инициатором стало Агентство по охране окружающей среды США (EPA), обвинившее Volkswagen в установке на автомобили специальных устройств, которые позволяли пройти тест на выбросы вредных веществ, т.е. помогали автопроизводителям официально сделать «чистыми» машины, которые на самом деле такими не являлись и которые выбрасывали в атмосферу вредных веществ больше допустимой нормы. VW вину признал. Устройства были установлены примерно в 11 миллионах «народных автомобилей». Больше всего досталось вредных выхлопов европейцам – 8,5 млн авто. На США пришлись 600 тыс. автомобилей с фальсифицирующими показания выхлопов устройствами.

В скандале оказались замешаны и четыре других европейских автопроизводителя: Porsche, Audi, Seat и Skoda, которые сильно отравляли воздух. Например, выбросы вредного оксида азота некоторыми автомобилями превышали норму в 40 раз!

Дизельгейт обошелся автопроизводителям в десятки миллиардов евро. Так, в ФРГ VW, Audi и Porsche заплатили штрафов в общей сложности на 2,3 млрд евро. Однако регуляторы и правоохранительные органы продолжили расследования в отношении высокопоставленных менеджеров автокомпаний. Так, финансовому директору VW Руперту Штадлеру в июле 2019 года были предъявлены обвинения в мошенничестве, подделке сертификатов и нелегальной рекламе. Все обвинения связаны с дизельгейтом.

Председателю совета директоров и генеральному директору VW Мартину Винтеркорну, ушедшему в отставку через пять дней после того, как разразился скандал, в апреле текущего года предъявили обвинения в крупном мошенничестве, несправедливой конкуренции и нарушении доверия.

На прошлой неделе прокуратура заявила, что готовит обвинения гендиректору Герберту Диссу, Винтеркорну и главе наблюдательного совета Гансу-Дитеру Пётчу в манипуляциях на рынке.

Сейчас начинается рассмотрение коллективного иска примерно 450 тысяч водителей, которые хотят получить от VW компенсации. Требуют у автопроизводителя компенсации и инвесторы, которые оценили свои претензии в общей сложности в 9 млрд евро. Они хотят компенсировать убытки, понесенные в результате 40-процентного снижения стоимости акций автокомпании после начала скандала.

В США VW признал себя виновным в мошенничестве и препятствованию правосудию, но расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) продолжается. Два года назад автопроизводитель уладил свои судебные проблемы за океаном. Это обошлось ему в 22 млрд долларов в виде штрафов, выплат дилерам и владельцам примерно 600 тыс. автомобилей и других расходов.

В отличие от американских товарищей по несчастью большинство европейских автовладельцев, пострадавших от дизельгейта, все еще ждут выплаты компенсаций. Правда, большинство «дефектных» машин уже прошли необходимый ремонт.

Что касается физических виновников скандала, то в США обвинения предъявлены восьми бывшим и действующим высокопоставленным менеджерам VW, включая Винтеркорна, и одному менеджеру Audi.

В Европе компанию все еще ждут расследования во Франции, Италии, Великобритании и Польше.

В общей сложности на данный момент дизейльгейт обошелся VW более чем в 30 млрд евро. Это штрафы, расходы на адвокатов и выплаты владельцам автомобилей. Причем, львиная доля расходов приходится сейчас на США.

В июле 2019 года VW объявил, что ожидает небольшой рост продаж автомобилей по итогам года по сравнению с предыдущим годом. Это позволит компании вернуться в прибыль. В 2016 г., напомним, VW впервые за двадцать лет понес убытки.

С апреля 2018 года компанией руководит Герберт Дисс. Столкнувшись с ужесточением норм по выбросам вредных веществ в атмосферу с 2020 года и необходимостью восстанавливать имидж компании, он начал амбициозную и дорогую реструктуризацию, в основе которой выпуск электромобилей.

Продолжаются неприятности, связанные с дизельгейтом, и у других автомобильных компаний. Так, Daimler, владельцу бренда Mercedes-Benz, на прошлой неделе выписали штраф на 870 млн евро.

По данным правительства ФРГ, почти у 684 тыс. автомобилей выбросы оксида азота превышают допустимые. Обвинения в мошенничестве и ложной рекламе уже предъявлены четверым менеджерам Daimler.

В феврале этого года прокуратура оштрафовала BMW на 8,5 млн евро за превышение выбросов вредных веществ в производимых им автомобилях. Столь маленький штраф объясняется тем, что следователи не нашли доказательств мошенничества.

Fiat Chrysler в январе 2019 года согласился заплатить 515 млн долларов, чтобы закрыть дело.

Расследование проводится и в отношении Opel, который сейчас принадлежит французскому автопроизводителю Peugeot.