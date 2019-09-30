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Сенаторы США потребовали расследовать связи Хиллари Клинтон с Украиной

Москва, 30.09.2019

Председатели юридического комитета и комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Чак Грассли (республиканец от штата Айова) и Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) потребовали в понедельник от министра юстиции и генпрокурора США Уильяма Барра начать расследование в отношении связей между украинскими властями и предвыборным штабом экс-кандидата на пост американского президента от Демократической партии Хиллари Клинтон во время избирательной кампании 2016 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо сенаторов.

"Минюст еще не проинформировал Конгресс и американскую общественность о том, начал ли он расследование связей и координации между украинским правительством и лицами, связанными с предвыборным штабом Хиллари Клинтон или Национальным комитетом Демократической партии. Не следует игнорировать попытки Украины при поддержке американской политической партии вмешаться в выборы 2016 года", - отмечается в документе. Сенаторы попросили Барра ответить на вопрос, проводится ли соответствующее расследование, а если нет, то объяснить им причину.

В письме Грассли и Джонсон рассказали о своем "беспокойстве по поводу того, что факт помощи со стороны иностранного государства в 2016 году не был тщательно рассмотрен". Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон была соперницей Трампа на президентских выборах 2016 года.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США активизировал расследование дела, связанного с ведением Хиллари Клинтон служебной переписки через личный почтовый сервер в бытность госсекретарем в 2009-2013 годах. По данным The Washington Post, за последние недели следователи из Бюро дипломатической безопасности (подразделение Госдепартамента) связались с 130 бывшими и нынешними сотрудниками Госдепа, которых уведомили о том, что электронные письма, отправленные ими несколько лет назад, задним числом получили гриф секретности и теперь представляют "потенциальное нарушение безопасности".

Следователи стали связываться с бывшими сотрудниками внешнеполитического ведомства около 18 месяцев назад, после чего "прекратили усилия", но вновь активизировали их в прошлом месяце. 

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