Вход/Регистрация Подписка

«Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ» – Голливуд на сцене театра

Москва, 30.09.2019
В Театре МДМ идут последние приготовления к главной премьере сезона – российской версии полумюзикла «Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ». Творческая команда пригласила на репетицию представителей СМИ. Вниманию гостей было предложено несколько сцен, открывающих разные грани этого вест-эндовского бриллианта.
#Культура
  • «Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ» – Голливуд на сцене театра

Мероприятие началось с приветствия главы театральной компании «Бродвей Москва», продюсера Дмитрия Богачева: «Этот спектакль – наш реверанс в сторону Голливуда, но реверанс такой… немного с прищуром, потому что авторы постановки подошли к делу со свойственным им остроумием и тонко простебали известные фильмы. Поклонники и знатоки кинематографа заметят здесь отсылки и референсы к известным комедиям, шпионским фильмам и картинам других жанров – вспомним все, что нас радовало на экранах в последние пару десятилетий».

Первая сцена спектакля – побег из тюрьмы. Поначалу, во время уморительной словесной перепалки начальника тюрьмы со своим подчиненным, зрителю кажется, что по крайней мере этот фрагмент (а может и весь спектакль) будет полностью выстроен на каламбурах – классическом эстрадном приеме. Становится очевидно, что от этого шоу не следует ждать никакого «экшена» и заявленных в анонсе музыкальных номеров… Но только зритель смиряется с этим и начинает получать удовольствие от старого доброго текстового юмора, как вдруг он понимает, что его разыграли! Здесь никому нельзя верить и все меняется очень быстро – как сюжет, так и способ существования артистов.

Об этих свойствах спектакля зрителям рассказала режиссер российской постановки Анна Шевчук: «В репетиционный процесс входили клоунские упражнения и упражнения игры. Основа актерского существования здесь – это игра, хулиганство. Игра жанром, игра материалом, игра друг с другом и со зрителем. Мы начинаем реальную историю, зритель только начинает в это верить… и тут обязательно происходит слом! И так устроена почти каждая сцена».

И действительно – зрители не успели опомниться, как комическая сцена побега из тюрьмы сменилась атмосферным вокальным номером Анастасии Стоцкой, которую с первых секунд можно и не узнать. В этом спектакле Анастасия предстает не в привычном для себя амплуа роковой красотки. Её Рут – этакая чопорная 59-летняя тетушка, банковская секретарша… Хотя можно предположить, что к финалу она окажется кем угодно. «Жду показов на зрителя! Самое интересное в работе над ролью происходит на первых зрительских прогонах – тогда начинаешь проверять шутки, репризы. Здесь можно делать как угодно, это твой выбор. Существует партитура, но она допускает большой процент импровизации», – комментирует Анастасия Стоцкая.

Ее слова подтверждает исполнитель одной из главных ролей Павел Левкин: «Мне очень нравится сам материал, потому что это просто праздник для артиста. В общей выстроенной структуре, внутри жесткого режиссёрского каркаса у каждого из нас есть пространство для импровизации и поиска. Меня чаще используют в амплуа героя, а здесь мой персонаж – преступник, злодей. У него есть очень крутая характеристика в пьесе – ему “нравится быть злым”, он сам получает удовольствие от того, какой он плохиш. При этом у него, как и у других персонажей, есть множество комичных ситуаций, в которых он вдруг показывает свои человеческие стороны».

Артист Даня Чванов исполнил для собравшихся сольный номер, в котором сыграл сразу трех персонажей. Сцена технически очень сложна, поскольку эти трое устраивают драку – звучит на грани фантастики, но это далеко не всё, что довелось играть артисту в этой постановке: «Мне чрезвычайно нравится спектакль, потому что это и мюзикл, и драматический спектакль, и очень много персонажей, которые быстро меняются. Приходится постоянно переключаться, держать внимание. Это очень круто и интересно. Я исполняю 13 ролей: чайка, грабитель, принц Венгерский, сантехник, немец, просто любовник, старик. У каждого из моих героев есть что-то кайфовое, даже у тех, которые выходят на несколько секунд, в них есть особое удовольствие. Они все очень разные. Их сложно, но интересно продумывать!»

Последний из показанных номеров был посвящён центральному событию – самому моменту ограбления. Не будем раскрывать всех подробностей, чтоб сохранить интригу, но отметим, что вся сцена – один большой трюк требующий от артистов не только драматического дарования, но и мастерства в области эквилибристики.

Пока артисты и творческая команда готовятся к первым спектаклям, зрителям остается ждать премьеры 6 октября в Театре МДМ. Билеты на официальном сайте можно приобрети уже сейчас на официальном сайте.

Справка:

«Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ» с успехом идет четвертый сезон в Лондоне, во Франции спектакль получил одну из престижнейших театральных наград – премию «Мольер». Теперь спектакль об ограблении добрался до новой театральной столицы – Москвы. По сюжету, действие происходит в 1958 году в Миннеаполисе, США. В этом городе никому нельзя доверять: преступники выдают себя за полицейских, любовники наставляют друг другу рога, респектабельные жители города оказываются главными мошенниками. И все они охотятся за уникальным бриллиантом, который оставил на хранение в городском банке таинственный венгерский принц...

В театральной комедии-экшене будут исполнены и  мюзикловые номера, включая хиты, ставшие частью золотой коллекции мировой эстрады, такие, как Dynamite трижды лауреата Премии «Грэмми» Бренды Ли и Something's Got a Hold on Me четырежды лауреата премии «Грэмми» Джеймса Кливланда. В ролях: Анастасия Стоцкая, Павел Лёвкин, Анна Глаубэ, Даня Чванов, Александр Горелов, Кирилл Гордеев, Юлия Ива, Олег Савцов и другие артисты ведущих театров страны.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК повышает безопасность труда с помощью искусственного интеллекта

    Один из крупнейших в РФ производителей стали использует технологии искусственного интеллекта для предотвращения опасных инцидентов на производстве

    Кто ответит за МСП

    Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка — о роли банковских гарантий, цифровизации и онлайн-обслуживании МСБ

    «Фантом» попадает в цель

    Команда инженеров российского холдинга Bespoke Gun презентовала новую высокоточную винтовку, аналогов которой не существует

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Дания приняла решение по альтернативе «Северному потоку-2»
      Поляки безмерно рады окончательному разрешению Копенгагена прокладывать газопровод «Балтийская труба» через датские территориальные воды
    2. Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
      Возможностей для инвестиций все меньше, а денег, владельцы которых ищут источники для их вложения, все больше
    3. Лицо вместо сим-карты
      В России появится возможность удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт по фотографии лица и голосу
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама