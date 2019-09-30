«Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ» – Голливуд на сцене театра

Мероприятие началось с приветствия главы театральной компании «Бродвей Москва», продюсера Дмитрия Богачева: «Этот спектакль – наш реверанс в сторону Голливуда, но реверанс такой… немного с прищуром, потому что авторы постановки подошли к делу со свойственным им остроумием и тонко простебали известные фильмы. Поклонники и знатоки кинематографа заметят здесь отсылки и референсы к известным комедиям, шпионским фильмам и картинам других жанров – вспомним все, что нас радовало на экранах в последние пару десятилетий».

Первая сцена спектакля – побег из тюрьмы. Поначалу, во время уморительной словесной перепалки начальника тюрьмы со своим подчиненным, зрителю кажется, что по крайней мере этот фрагмент (а может и весь спектакль) будет полностью выстроен на каламбурах – классическом эстрадном приеме. Становится очевидно, что от этого шоу не следует ждать никакого «экшена» и заявленных в анонсе музыкальных номеров… Но только зритель смиряется с этим и начинает получать удовольствие от старого доброго текстового юмора, как вдруг он понимает, что его разыграли! Здесь никому нельзя верить и все меняется очень быстро – как сюжет, так и способ существования артистов.

Об этих свойствах спектакля зрителям рассказала режиссер российской постановки Анна Шевчук: «В репетиционный процесс входили клоунские упражнения и упражнения игры. Основа актерского существования здесь – это игра, хулиганство. Игра жанром, игра материалом, игра друг с другом и со зрителем. Мы начинаем реальную историю, зритель только начинает в это верить… и тут обязательно происходит слом! И так устроена почти каждая сцена».

И действительно – зрители не успели опомниться, как комическая сцена побега из тюрьмы сменилась атмосферным вокальным номером Анастасии Стоцкой, которую с первых секунд можно и не узнать. В этом спектакле Анастасия предстает не в привычном для себя амплуа роковой красотки. Её Рут – этакая чопорная 59-летняя тетушка, банковская секретарша… Хотя можно предположить, что к финалу она окажется кем угодно. «Жду показов на зрителя! Самое интересное в работе над ролью происходит на первых зрительских прогонах – тогда начинаешь проверять шутки, репризы. Здесь можно делать как угодно, это твой выбор. Существует партитура, но она допускает большой процент импровизации», – комментирует Анастасия Стоцкая.

Ее слова подтверждает исполнитель одной из главных ролей Павел Левкин: «Мне очень нравится сам материал, потому что это просто праздник для артиста. В общей выстроенной структуре, внутри жесткого режиссёрского каркаса у каждого из нас есть пространство для импровизации и поиска. Меня чаще используют в амплуа героя, а здесь мой персонаж – преступник, злодей. У него есть очень крутая характеристика в пьесе – ему “нравится быть злым”, он сам получает удовольствие от того, какой он плохиш. При этом у него, как и у других персонажей, есть множество комичных ситуаций, в которых он вдруг показывает свои человеческие стороны».

Артист Даня Чванов исполнил для собравшихся сольный номер, в котором сыграл сразу трех персонажей. Сцена технически очень сложна, поскольку эти трое устраивают драку – звучит на грани фантастики, но это далеко не всё, что довелось играть артисту в этой постановке: «Мне чрезвычайно нравится спектакль, потому что это и мюзикл, и драматический спектакль, и очень много персонажей, которые быстро меняются. Приходится постоянно переключаться, держать внимание. Это очень круто и интересно. Я исполняю 13 ролей: чайка, грабитель, принц Венгерский, сантехник, немец, просто любовник, старик. У каждого из моих героев есть что-то кайфовое, даже у тех, которые выходят на несколько секунд, в них есть особое удовольствие. Они все очень разные. Их сложно, но интересно продумывать!»

Последний из показанных номеров был посвящён центральному событию – самому моменту ограбления. Не будем раскрывать всех подробностей, чтоб сохранить интригу, но отметим, что вся сцена – один большой трюк требующий от артистов не только драматического дарования, но и мастерства в области эквилибристики.

Пока артисты и творческая команда готовятся к первым спектаклям, зрителям остается ждать премьеры 6 октября в Театре МДМ. Билеты на официальном сайте можно приобрети уже сейчас на официальном сайте.

Справка:

«Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ» с успехом идет четвертый сезон в Лондоне, во Франции спектакль получил одну из престижнейших театральных наград – премию «Мольер». Теперь спектакль об ограблении добрался до новой театральной столицы – Москвы. По сюжету, действие происходит в 1958 году в Миннеаполисе, США. В этом городе никому нельзя доверять: преступники выдают себя за полицейских, любовники наставляют друг другу рога, респектабельные жители города оказываются главными мошенниками. И все они охотятся за уникальным бриллиантом, который оставил на хранение в городском банке таинственный венгерский принц...

В театральной комедии-экшене будут исполнены и мюзикловые номера, включая хиты, ставшие частью золотой коллекции мировой эстрады, такие, как Dynamite трижды лауреата Премии «Грэмми» Бренды Ли и Something's Got a Hold on Me четырежды лауреата премии «Грэмми» Джеймса Кливланда. В ролях: Анастасия Стоцкая, Павел Лёвкин, Анна Глаубэ, Даня Чванов, Александр Горелов, Кирилл Гордеев, Юлия Ива, Олег Савцов и другие артисты ведущих театров страны.