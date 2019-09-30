Курс доллара преодолел важную психологическую отметку

Во второй половине дня понедельника российский рубль усилил своё снижение к доллару на фоне укрепления американской валюты на рынке форекс. При этом рубль почти не меняется к евро.

Так, по данным на 17:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара вырос на 23 коп. - до 64,92 руб. При этом в моменте цена за доллар составляла 65,01 руб. Таким образом, доллар поднялся выше 65 руб. впервые с 12 сентября. Курс евро же остаётся на уровне предыдущего закрытия, торгуясь по 70,75 руб.

По мнению экспертов, нацвалюта снижается к доллару на фоне падения мировых цен на нефть. Ранее сообщалось, что днём в понедельник цены на «чёрное золото» эталонных марок активно падают. Например, ноябрьские контракты на нефть сорта Brent на Лондонской бирже снизились сразу на 1,47% (на 0,91 долл.) – до 61 долл. за один баррель. При этом более активно торгуемый фьючерс той же марки, но на на декабрь, просел на 1% (на 0,61 долл.) – до 60,43 долл. за бочонок.

Стоимость ноябрьских контрактов на «чёрное золото» марки WTI на торгах Нью-Йоркской биржи снизилась до 55,35 долл. за баррель, упав в цене на 1% (0,56%). Таким образом, мировые цены на нефть завершают квартал в минусе, так как снижение спроса на топливо перевешивает риски перебоев поставок.

В свою очередь аналитики банка «Санкт-Петербург» прогнозируют, что в октябре давление на рубль со стороны внутреннего рынка возрастёт. Согласно их подсчётам во втором осеннем месяце Минфин РФ в рамках бюджетного правила купит иностранную валюту на общую сумму 230 млрд руб., что на 23% больше, чем в сентябре.

При этом ЦБ РФ также купит валюту ещё на 58.8 млрд руб. Полную информацию об объёме покупок валюты на открытом рынке в течение октября Минфин официально опубликует в четверг, 3 октября.

Эксперты банка отмечают, что большинство валют стран с развивающимися экономиками во второй половине сентября упали к доллару. Исключение составлял лишь рубль, которому помогали цены на нефть и налоговый период. Однако цены на «чёрное золото» пошли на разворот, налоговый период завершился и нацвалюта сразу же стала заметно слабеть.

По мнению Татьяны Орловой из Emerginomics, до конца текущего года можно ожидать обесценивание российской валюты до 66.50 руб. Как отмечает она, ухудшение глобального аппетита к рисковым активам является главным негативным фактором для нацвалюты.

«Если в октябре и ноябре рубль ещё способен на умеренный рост, то ближе к продолжительным новогодним праздникам российская валюта в очередной раз попадёт под давление и снизится к доллару», - резюмировала Орлова.