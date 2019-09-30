Матвиенко оценила работу Зеленского на посту президента Украины

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко оценила работу Владимира Зеленского на посту президента Украины. По её мнению, новый лидер «самостийной» в должности главы государства вообще пока ничего положительного не сделал, передаёт РИА Новости.

При этом председатель Совфеда подчеркнула, что бездействие Зеленского, за которое он несёт личную ответственность, не может не разочаровывать.

«Прошло уже определённое время, чтобы можно было оценивать работу Зеленского в должности президента, и я хочу сказать, что начало появляться разочарование, - подчеркнула Матвиенко. – Это разочарование вызвано его полнейшим бездействием».

Российский политик пояснила, что все ждали от Зеленского, как верховного главнокомандующего, что он если сразу и не остановит войну в Донбассе, но хотя бы даст приказ прекратить стрелять по мирным жителям, отведёт тяжелую технику, снимет экономическую блокаду.

«Но он этого ничего не делается. Боле того, даже не собирается делать. Кроме того, Зеленский обязан был официально объявить, что выступает за выполнение Минских договорённостей, но и в этом направлении пока никаких действий с его стороны нет», - резюмировала Матвиенко, добавив, что все ждут, ну никак не дождутся принципиальной позиции Зеленского по всем эти важным вопросам.