МКБ в сентябре выступил организатором размещений облигаций на сумму 68 млрд рублей

Московский кредитный банк (МКБ) в сентябре выступил организатором размещений облигаций объемом 68 млрд рублей. Среди них облигации компании РУСАЛ на сумму 15 млрд рублей, компании «Икс 5 Финанс» (SPV-компания X5 Retail Group) объемом 10 млрд рублей, Сибирской угольной энергетической компании (ООО «СУЭК-Финанс») объемом 21 млрд рублей, лизинговой компании Европлан на 5 млрд рублей, «дочки» крупнейшего белорусского ретейлера «Евроторг» — ООО «Ритейл Бел Финанс» на 5 млрд рублей, компании ЛСР на 7 млрд рублей.

В МКБ напомнили, что по итогам восьми месяцев 2019 года МКБ вошел в топ-3 организаторов рыночных размещений облигаций (по данным Cbonds). В общей сложности с начала года МКБ осуществил более 40 сделок. Среди эмитентов, воспользовавшихся услугами банка: РЖД, Роснано, Почта РФ, Дом.рф, Еврохим, Газпром, ГК Автодор, Русал, Славнефть, Сбербанк, ВЭБ, Ритейл Бел Финанс (Евроторг), Магнит, КАМАЗ, ЛСР и другие.