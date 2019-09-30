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ММК повышает безопасность труда с помощью искусственного интеллекта

Москва, 30.09.2019
Ежегодные вложения Магнитогорского металлургического комбината в охрану труда составляют 2,5 млрд рублей. Поддерживать безопасность на производстве предприятию помогают новейшие цифровые технологии, включая искусственный интеллект.
#Технологии
  • ММК повышает безопасность труда с помощью искусственного интеллекта

предоставлено пресс-службой ММК

Об этом рассказали представители компании в ходе Второго конгресса ассоциации «Русская сталь» по охране труда, промышленной и экологической безопасности, прошедшего в сентябре в Старом Осколе. «Статистика травматизма в 2019 году по сравнению с 2016 годом подтверждает успехи проводимых мероприятий по совершенствованию систем безопасности на ММК, — отметил начальник управления охраны труда и промышленной безопасности компании Алексей Бельтюков. — Так, принятый в международной практике аналитический показатель LTIFR (частота травм с потерей трудоспособности) за указанный период снижен на 15 процентов, а LTISR (тяжесть травм, влекущих потерю трудоспособности), — на 44 процента».

Затраты комбината на охрану труда из года в год растут: если в 2017 году они составили 2,2 млрд рублей, то по итогам прошлого года уже 2,5 млрд рублей. ММК успешно внедряет новейшие цифровые разработки в области промышленной безопасности. В частности, компания запустила цифровой модуль управления происшествиями на производстве — в нем собрана и систематизирована информация обо всех происшествиях за десять лет. Алгоритмы программы, работающие на принципах искусственного интеллекта (AI), позволяют оперативно устанавливать коренные причины различных инцидентов и предотвращать их в будущем. Эта разработка уникальна для российской металлургической отрасли.

Еще одна важная инициатива компании в области охраны труда — открытие на предприятии в январе прошлого года Школы безопасности. Она представляет собой крупный учебно-тренировочный комплекс, оборудованный интерактивными стендами, тренажерами и манекенами. Здесь работники компании вырабатывают и тренируют привычки безопасного труда. В прошлом году в школе прошли подготовку более четырех тысяч сотрудников. В качестве стратегической цели в области охраны труда ММК декларирует полное исключение несчастных случаев с летальным исходом. По ряду показателей безопасности производства предприятие уже находится в числе лидеров отрасли. 

Магнитогорский металлургический комбинат занимает первое место по доле на российском рынке металлопроката. Предприятие входит в топ-30 российских компаний по выручке (515 млрд рублей по итогам прошлого года). При этом акции Магнитки остаются недооцененными на фоне сектора: в сентябрьском обзоре эксперты Альфа-банка отметили, что ценные бумаги компании обладают потенциалом роста свыше 16%.

LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate - частота несчастных случаев на производстве с потерей трудоспособности)

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