Moody’s повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до Ba2

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг и рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте Совкомбанка до «Ba2» со стабильным прогнозом. В обосновании рейтингового действия аналитики агентства указывают на то, что банк за последнее время показывал стабильно высокие финансовые показатели, усилил риск-профиль благодаря успешной диверсификации бизнеса, снизил подверженность рыночному риску и улучшил базу фондирования.

Агентство отмечает, что качество активов банка повысилось благодаря увеличению в розничном кредитном портфеле доли низкорисковых залоговых кредитов (ипотека, автокредиты) до 65%. Кроме того, доля проблемных кредитов по состоянию на конец июня текущего года не превышала 2,7% от общего объема кредитного портфеля банка и была полностью покрыта резервами.

Доля доходов от регулярного бизнеса банка с 2017 по 2019 годы выросла с 75% до 97%. В этом году банк уже заработал 13 млрд руб. чистой прибыли и показал уровень возврата на капитал 22%. Показатели достаточности капитала первого уровня по МСФО также увеличились в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, с 13,1% до 15%. Аналитики агентства ожидают, что Совкомбанк сохранит высокие показатели прибыльности, а позиции банка по капиталу останутся стабильно высокими.

«За последние несколько лет Совкомбанк проделал большую работу по диверсификации бизнеса, усилению риск-профиля и повышению доли регулярных доходов в структуре прибыли. Повышение рейтингов банка ведущими рейтинговыми агентствами для нас является подтверждением правильности выбранной нами стратегии развития», — сказал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.