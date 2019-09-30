Названы самые «здоровые» регионы России

Агентство «РИА Рейтинг» в своем исследовании определило регионы РФ, в которых живет наибольшее число приверженцев здорового образа жизни и сбалансированного питания.

В ходе исследования аналитики выяснили, сколько граждан того или иного региона регулярно занимаются спортом, а также какой процент жителей вынужден работать на «вредных» предприятиях. Был произведен подсчет курящих и употребляющих алкоголь жителей.

Выяснилось, что самыми здоровыми являются жители республик Северного Кавказа. Первые три места заняли, как и в прошлом году, Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария.

На четвертом месте в этом году оказалась Адыгея, которая по результатам предыдущего исследования занимала 11-е место. На пятом месте - Краснодарский край, который потерял, по сравнению с прошлым годом, одну позицию.

Самыми «нездоровыми» признаны граждане Камчатского края, Еврейской автономной области и Магаданской области. В аутсайдеры данные регионы попали из-за высокого процента потребления населением алкоголя и табака. Ранее они также последние места рейтинга самых здоровых регионов России.

Москва итогам исследования заняла 31-ую строчку, потеряв две позиции, Московская область расположилась на 26-ом месте, спустившись с 19-ой строчки, а Санкт-Петербург повысил свой рейтинг здоровья, заняв 45-ое место после 51-ого годом ранее.