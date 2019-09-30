Не будь такое невозможным, пришлось бы сказать, что Минэко завысило статистику экономического роста

Посмотрели и вдруг увидели

Как заявил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, данные Минэкономразвития и Росстата о рекордном за шесть лет ускорении экономики в прошлом году не находят подтверждения. Пресс-служба Госдумы цитирует его выступление в пятницу, 28 сентября по ходу обсуждения проекта отчета об исполнении федерального бюджета за 2018 год.

По словам депутата Макарова, вместо 2,3% роста ВВП, которые Росстат вытащил, как кролика из шляпы, через три недели после смены руководителя, «получаются совершенно другие цифры». Зоной манипуляций, по его словам, может быть статистика по доходам населения, в первую очередь по зарплатам. Напомним, Федеральная служба государственной статистики указом президента в апреле 2017 года была подчинена Минэкономразвития под обещание последнего концептуально улучшить работу статистического ведомства.

«Мы посмотрели и вдруг увидели разницу между фондом оплаты труда по данным Росстата и ФНС. Оказывается, данные статистики, которые берутся за основу в Минэкономразвития, они берутся не из фактических данных, а из опроса предпринимателей», — заявил Андрей Макаров, имея в виду данные по оплате труда официально занятого населения РФ. Если использовать фактические цифры от налоговой службы, «вдруг неожиданно у нас получаются совершенно другие цифры экономического роста», — добавил он. И эти цифры существенно ниже. «Отсюда возникает вопрос, — продолжил Макаров. — Как мы получили в конце 2018 года вот этот рост 2,3%?».

«Может быть поднять статус Росстата и вернуть его под управление непосредственно Правительству, чтобы ни одно ведомство не могло использовать эти данные для достижения своих целей», — предложил председатель комитета Госдумы. По его словам, это даже необходимо, поскольку в министерстве в отношении показаний экономического роста фактически «идет подгонка под нужный результат».

О проблемах статистического учета в последние месяцы подробно писал «Эксперт».

Заграница нам помогла

Проблема не только в данных ВВП за 2018 года, комментирует аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Вся статистика ВВП за 2014 – 2019 год сформирована в результате многочисленных пересмотров методики, которые в итоге привели к существенному повышению значений ВВП, объясняет он. В частности, после пересмотра методики формирования ВВП в 2014 году, номинальный показатель ВВП РФ вырос более, чем на 5 трлн руб. Этот пересмотр задал основу для последующих корректировок.

Пересмотры методики ВВП связаны – как указано Росстатом – с внедрением международной методологии оценки жилищных услуг, производимых и потребляемых собственниками жилья; оценкой потребления основного капитала, исходя из его текущей рыночной стоимости; согласованием данных об экспорте и импорте с данными платежного баланса, разработанного по методологии 6 издания «Руководства МВФ по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» (РПБ6); актуализацией данных по итогам разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2011 год, включением оценки услуг домашних работников (домашней прислуги). Пересмотры насколько существенны, отмечает эксперт, что, по информации Росстата, данные, начиная с 2014 года, пересмотренные в марте 2019 года, несопоставимы с данными за 2011-2014 годы, опубликованными ранее.

В итоге на данный момент в ВВП РФ учитывается деятельность домашних хозяйств как работодателей с долей в весомые 0,6%, которой не было в ВВП РФ до 2014 года. Доля операций с недвижимым имуществом составляет 10% в ВВП, хотя, по сути, это инфляционный индикатор, отражающий динамику издержек, которые уже включены в совокупную рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в экономике (внутри страны) в течение одного года, то есть в ВВП расходы на аренду и жилье, по сути, считаются дважды. Переоценка потребления основного капитала, исходя из его текущей рыночной стоимости, также создает потенциал «раздувания» этой статьи ВВП за счет инфляции.

Важно отметить, продолжает Александр Осин, что рост ВВП РФ в 2014 – 2019 годах впервые в истории новой России развивался с превышением по темпам среднего прироста цен на нефть в рублевом выражении. С учетом крайне низких темпов прироста инвестиций, низкой производительности труда и сохранением на этом фоне прежней структуры ВВП, достичь в таких условиях какого-либо устойчивого повышения ВВП было бы крайне сложно.

Но регуляторы применили — в рамках взаимодействия с мировыми регуляторами — способ изменения методики расчета ВВП, который скрывает проблемы экономики станы, но не решает их, констатирует Александр Осин. Это было сделано вместо проведения реформ, связанных с перемещением торгов сырьем на российские площадки, вместо налогового и монетарного стимулирования, которое было бы ответом на изменившиеся реалии и невозможность развития экономики страны по старым лекалам.

Это проблема стратегического характера, добавляет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, так как теперь нужно перепроверять все предыдущие статистические исследования и модели, иначе получим ряд статистических показателей, не сравнимых между собой. Собственно, они уже и сейчас не сравнимы, ведь вслед за 2.3%-ным годовым ростом ВВП, в условиях консервативной экономической политики, будет почти невозможно показать рост в 2019 году, просто в силу высокого стартового значения.

Аппаратная борьба между Минфином, Росстатом и ЦБ должна в итоге привести к унификации статистических методик и сравнимости рядов данных по экономическому росту, считает он.