Пеналы для ванной – модельный ряд и функционал

Мебель для ванной комнаты – как отдельный вид искусства – представляет собой сложную систему, из которой трудно выбрать одну из моделей. Порой, заходя в магазин и рассматривая всевозможные предложения, хочется взять сразу несколько вариаций. Как в галерее искусства, для каждого произведения должно быть место и соответствующие "декорации". В случае с ванной комнатой, мебель должна находить «поддержку» в великолепии стен и сантехнических приборов. Так, даже банальный пенал для ванной должен подбираться по всем правилам. О них расскажут специалисты компании Купатика! Приятного ознакомления!

Оглавление:

Размеры пеналов Способ монтажа Системы хранения Заключение

Размеры пеналов

Прежде чем выбирать тип материала и конструкцию, потенциальному пользователю стоит более подробно рассмотреть габариты. Так, современные европейские и отечественные производители предлагают:

стандартные с шириной от 45-55см. – подходят для средних ванных комнат, чья квадратура позволяет вместить подобные модели. Стоит отметить, что они не вписываются в маленькие ванные, а потому лучше заранее продумать размещение мебели и провести предварительные замеры в комнате.

узкие пеналы с шириной до 45см. – привлекательная покупка для обладателей маленькой ванны, не совмещенной с санузлом. Она органично вписывается в пространство, не перегружая его лишними деталями.

широкие модели с шириной от 55см. – прекрасный вариант для обладателей просторной ванной комнаты, желающих обзавестись многофункциональной системой для хранения предметов личной гигиены и другой бытовой химии.

Способ монтажа

На сегодняшний день существует 2 вида монтажа: подвесной и напольный. Все они имеют свои преимущества и недостатки. Давайте выделим основные!

Подвесные модели фиксируются на специальные крепежи, которые монтируются непосредственно в стену. Сама покупка является рентабельной, если вы не собираетесь перегружать конструкцию, и хотите привнести в ванну «нотки» невесомости. В случае, если в доме есть маленькие дети или стены не имеют достаточную прочность, дважды задумайтесь перед покупкой, т.к. малыши могут повиснуть на пенал и упасть вместе с ним.

Обратите внимание! Подвесные модели имеют повышенный срок эксплуатации, т.к. основание поверхности не соприкасается с мокрым полом, ведь не секрет, что после принятия водных процедур или мытья он становится влажным.

Напольные варианты имеют привычную фиксацию – они монтируются на специальные ножки или фиксируются на ровное основание. Для тех, кто хочет стать обладателем прочной системы, – пенал на ножках – идеальный вариант. Стоит отметить, что у этой конструкции есть ряд недостатков, среди которых – отсутствие возможности провести уборку без перемещения пенала. Стоит обратить внимание, что напольные модели также стоит крепить к стене, что бы они не заваливались вперед при открывании дверей, ящиков и корзины для белья.

Системы хранения

Удобная и функциональная система хранения – главная причина, из-за которой пользователи покупают пеналы для ванной. На производстве, в зависимости от страны и самого производителя, на заводах устанавливают несколько конструкций для хранения предметов личной гигиены и бытовой химии, среди которых:

отсеки с глубокими выдвижными секциями;

разнообразные отделения и полочки;

отделения для встраивания корзины с бельём;

скрытые ящики с магнитными замками.

Интересно знать! Для тех, кто хочет получить пенал по индивидуальному заказу, изготовители предлагают самостоятельно выбрать подходящее строение конструкции. Так, покупатель может совместить несколько наиболее интересных для него вариантов в 1 системе, а также отрегулировать их по своему или своих близких росту.

Заключение

Подводя итоги информационного материала, важно отметить, что для создания поистине «шедеврального» внешнего вида комнаты, стоит опираться на зов сердца. Если для вас идеальным приобретением станет подвесная модель, смело заказывайте её. В случае, если внутренний голос говорит о том, что в вашу ванную впишется только напольный пенал – покупайте его. Только так вы сможете создать оптимальные условия для приятного принятия водных процедур!

Надеемся, что материал был полезен к прочтению.

Источник, сайт https://www.kupatika.ru/