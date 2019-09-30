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Япония и ЕС создадут альтернативу китайскому «Одному поясу, одному пути»

Москва, 30.09.2019
#Экономика
#Инфраструктура
#Транспорт
  • Япония и ЕС создадут альтернативу китайскому «Одному поясу, одному пути»

AP/TASS

Евросоюз и Япония подписали инфраструктурное соглашение по координации транспортных, энергетических и цифровых проектов, которые свяжут Старый Свет с Японией. В Брюсселе и Токио не скрывают, что их проект должен стать конкурентом китайского мегапроекта «Один пояс, один путь» (BRI), одной из задач которого тоже является связать Азию и Европу и который, подозревают в Евросоюзе и Японии, нацелен на завоевание Китаем мирового господства.

Соглашение подписали премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Документ узаконивает участие Страны восходящего солнца в новом плане «связи» ЕС и Азии, который должны финансировать специальный европейский фонд, банки и частные инвесторы на общую сумму примерно 60 млрд евро.

«Будь то одна-единственная дорога или один порт, когда Евросоюз и Япония за что-то берутся, мы способны построить соединить прочной, основанной на правилах связью Индо-Тихоокеанский регион с западными Балканами и Африкой»,- заявил Синдзо Абэ на форуме «ЕС-Азия», прошедшем в Брюсселе.

Китайский BRI начался в 2013 году и охватывает более 60 государств. Он состоит из проектов строительства разветвленной сети транспортных маршрутов как на суше, так и на море, которая свяжет Юго-Восточную Азию, Центральную Азию, Ближний Восток, Европу и Африку.

«Необходимо открыть морской маршрут, который ведет к Средиземному морю и Атлантическому океану»,- подчеркнул японский лидер, говоря о необходимости противопоставить что-то проектам, финансируемым Пекином.

Жан-Клод Юнкер, со стороны Европы, пообещал создавать инфраструктуру «без создания при этом огромных долгов» и без зависимости от «одной страны». Естественно, все поняли, что это завуалированный намек на проекты, финансируемые на китайские миллиарды, в результате чего ряд стран Центральной Азии и даже Балкан оказались перед угрозой серьезной долговой зависимости от Поднебесной. Долги этих стран резко взлетели после того, как они начали строить мосты, дороги и тоннели, которые не могли себе позволить.

ЕС и Япония также планируют вести строительство по строгим стандартам защиты окружающей среды.

Евросоюзовские чиновники неоднократно выражали тревогу в отношении инвестиционных моделей Поднебесной, которые кредитуют немало ненужных партнерам проектов и которые при этом угрожают сделать их зависимыми от Пекина. Особенно сильно «подсаживаются» на привлекательные китайские кредиты бедные страны Азии и Африки.

За примерами далеко ходить не нужно. Финансируемое Китаем строительство автострады, которое свяжет черногорское морское побережье с сухопутной Сербией, настолько увеличило внешний долг Черногории, что МВФ заявил, что балканская страна не может позволить себе закончить этот проект.

Не все европейские и японские деньги будут потрачены в Азии, но тем не менее стратегия Еврокомиссии включила расходы на инфраструктурные связи с Азией в политику Евросоюза и даже в бюджет всего Европейского союза.

Соглашение между Японией и ЕС состоит из 10 пунктов. Подписанты обещают относиться к «фискальной способности и долговой устойчивости с повышенным вниманием».

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