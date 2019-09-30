Позиция Дании по «Северный потоку - 2» дорого обойдется России

Затягивание Данией выдачи разрешения на строительство части трубопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах, может обойтись России и подрядчикам проекта дороже на сотни миллионов евро, сообщает немецкая радиостанция NDR. СМИ напоминает, что заявка была подана в 2017 году.

Из-за позиции Копенгагена компания Nord Stream 2 разработала два альтернативных маршрута, что уже повлекло за собой дополнительные расходы на геолого-разведывательные работы и экологические тесты. В Энергетическом агентстве Дании, в чьеq компетенции находится выдача подобного рода документов, подтвердили радиостанции, что заявки в настоящий момент изучаются и сказать, когда будет принято решение, не представляется возможным.

Представитель компании «Северный поток-2» в России назвал позицию Дании «выжидательной», также, по словам собеседника СМИ, к данному моменту строительство газопровода уже обошлось в 9 миллиардов евро, а затягивает процесса приведет к удорожанию проекта на несколько сот миллионов евро и смещению сроков сдачи трубопровода.