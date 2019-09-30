Прогноз погоды на 14 дней: вот это сюрприз – погода снова очень удивит

Осенняя погода уже приучила жителей России к своему непостоянству. Сентябрь выдался непредсказуемым и в целом очень холодным. В большинстве регионов страны средние температурные показатели были значительно ниже нормы. Однако, по прогнозу синоптиков, наступающий октябрь подарит россиянам несколько дней тепла. Прежде всего, хорошая погода будет держаться в первые 14 дней второго календарного месяца осени.

Погода на юге России. Прогноз погоды на 14 дней

Так, пока продолжится «бархатный сезон» на юге России. Например, на морских курортах Краснодарского кря, в самом начале октября сохранится тёплая, солнечная погода. Например, в Новороссийске, с 1 по 4 октября – плюс 24-25 днём. Причём на солнце воздух будет прогреваться до плюс 28. Также почти лето сейчас в Сочи и Адлере. Здесь до субботы, 5 октября ниже плюс 25-26 также не будет.

Однако уже в выходные погода на черноморских курортах начнёт стремительно портится. В том же Новороссийске в субботу, 5 октября поднимется сильный ветер, небо затянут кучевые облака и зарядит сильный ливень. К тому же резко понизится и температура воздуха. По прогнозу синоптиков, она упадёт до плюс 17-19.

Ливневые дожди, усиление ветра и снижение температурных показателей также ожидается и на других курортах. В частности, в Сочи в воскресенье, будет плюс 19, осадки, на море возможет шторм. На следующей неделе дожди прекратятся, но и столбики термометров возвращаться к летним значениям уже на захотят – про прогнозу метеорологов, в период с 8 по 13 октября на Кубани ожидается плюс 18-20 – днём и 13-15 – в ночные часы.

В Крыму в начале октября, по прогнозу синоптиков, также нестабильная погода с температурными качелями и осадками. В частности, в Евпатории и Саках с 1 по 4 октября плюс 20-23, солнечно; с 5 по 10 октября плюс 16-18, осадки, местами сильные. В Ялте – в начале недели до плюс 20, ясная безветренная погода. К первым выходным второго осеннего месяца – всего плюс 14 и дождь. В Керчи до четверга плюс 25, солнечно и даже возможность поплавать в Азовском море. А с пятницы уже всего плюс 15 и сильный шторм на море.

Прогноз погоды на 14 дней с СПб

Первые две недели октября погода удивит жителей Санкт-Петербурга. В самом начале второго календарного осеннего месяца на Северную столицу обрушаться осадки. А относительно комфортные дневные температурные показатели плюс 10-12, которые держатся сейчас, примерно с 3-4 октября сменятся на плюс 5-6. Ночью же будет и вовсе всего 1-3 выше нуля. Такая погода продержится в СПб, как минимум до конца следующей недели. Так, в субботу, 12 октября и в воскресенье, 13 октября столбики термометров в дневные часы выше плюс 6-7 точно не поднимутся, зато в ночные – местами опустятся к нулю.

При этом осадки станут выпадать ежедневно и уже к 10 октября может быть полностью исчерпана их месячная норма. Кроме дождей дискомфорт будет доставлять неприятный, холодный ветер. Его порывы, по прогнозу синоптиков, могу достигать 17-20 метров в секунду. Также будет ежедневно расти атмосферное давление. Если сейчас оно в городе на Неве составляет 746 мм ртутного столба, то, например, к 9 октября барометры покажут 763 мм.

Прогноз погоды в Москве на 7 дней.

Очень пасмурно, дождливо и некомфортно будет в предстоящие две недели и в Москве. Правда, здесь, по прогнозу синоптиков, в начале октября температурный фон вернётся почти к летним показателям. Так, во вторник, 1 октября погодные градусники покажут днём плюс 14-15, при осадках, но тёплом южном ветре. В среду, ночью температура понизится до плюс 6-8. Однако днём в столичном регионе при в целом пасмурной дождливой погоде воздух прогреется до плюс 16-17. Пик октябрьского потепления придётся на четверг, когда столбики термометров подскочат до удивительных для начала октября плюс 20-21.

Но, как считают синоптики, это будет последняя попытка лета задержаться в столице. И, увы, она будет временной и безуспешной. Уже в пятницу, 4 октября усилится ливень, северный ветер придёт на смену южному, а воздух остынет сразу на 10 градусов. В ночь на субботу и вовсе похолодает до плюс 1-2. Немногим теплее будет в выходные – плюс 5-7. В период с 7 по 13 октября климатическая осень заявит о себе очередной порцией затяжных дождей, которые будут сопровождаться неприятными холодными ветрами. А средняя дневная температура составит плюс 6-7, при ночной – 3-5 градусов выше нуля.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в самом начале месяца климатическую ситуацию в Москве будет формировать атлантический циклон, из-за которого атмосферное давление может упасть до рекордно низких показателей. В частности, 1 октября возможно падение многолетнего рекорда, установленного ещё в 1954 году. Тогда было зафиксировано самое низкое атмосферное давление в этот день за всю историю метеонаблюдений – 732 мм ртутного столба. Завтра же оно, по прогнозу синоптиков, может составить всего 730 мм, что скажется на самочувствии метеозависимых людей и тех граждан, которые страдают болезнями неврологического характера, а также недугами сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.