Вход/Регистрация Подписка

Путин прибыл в Париж для прощания с Жаком Шираком

Москва, 30.09.2019
  • Путин прибыл в Париж для прощания с Жаком Шираком

ТАСС

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, скончавшимся 26 сентября, сообщает РИА «Новости».

Прощальное мероприятие пройдет сегодня, 30 сентября, и в нем, как ожидается, примут участие около 30 государственных лидеров различных стран. 

Известно, что в прощальном мероприятии, на котором присутствующие почтят память Ширака, 30 сентября примет участие глава Франции Эммануэль Макрон. Сообщается, что церемония пройдет  в церкви Сен-Сюльпис в Париже.

Напомним, экс-президент Франции скончался в возрасте 86 лет. Пост главы французского государства Жак Ширак занимал двенадцать лет, с 1995 по 2007 годы.

Для России и Франции годы пребывания этого лидера на посту президента были отмечены активным развитием  всесторонних отношений двух стран.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК повышает безопасность труда с помощью искусственного интеллекта

    Один из крупнейших в РФ производителей стали использует технологии искусственного интеллекта для предотвращения опасных инцидентов на производстве

    Кто ответит за МСП

    Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка — о роли банковских гарантий, цифровизации и онлайн-обслуживании МСБ

    «Фантом» попадает в цель

    Команда инженеров российского холдинга Bespoke Gun презентовала новую высокоточную винтовку, аналогов которой не существует

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Дания приняла решение по альтернативе «Северному потоку-2»
      Поляки безмерно рады окончательному разрешению Копенгагена прокладывать газопровод «Балтийская труба» через датские территориальные воды
    2. Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
      Возможностей для инвестиций все меньше, а денег, владельцы которых ищут источники для их вложения, все больше
    3. Лицо вместо сим-карты
      В России появится возможность удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт по фотографии лица и голосу
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама