Путин прибыл в Париж для прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, скончавшимся 26 сентября, сообщает РИА «Новости».

Прощальное мероприятие пройдет сегодня, 30 сентября, и в нем, как ожидается, примут участие около 30 государственных лидеров различных стран.

Известно, что в прощальном мероприятии, на котором присутствующие почтят память Ширака, 30 сентября примет участие глава Франции Эммануэль Макрон. Сообщается, что церемония пройдет в церкви Сен-Сюльпис в Париже.

Напомним, экс-президент Франции скончался в возрасте 86 лет. Пост главы французского государства Жак Ширак занимал двенадцать лет, с 1995 по 2007 годы.

Для России и Франции годы пребывания этого лидера на посту президента были отмечены активным развитием всесторонних отношений двух стран.