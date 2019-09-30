Россия обвинила США в развязывании визовой войны

Сергей Рябков – заместитель главы российского внешнеполитического ведомства – заявил, что наша страна не исключает ответных мер после визовых действий США. По его словам, визовую войну развязали в Вашингтоне, который ранее запустил процесс обмена ограничения, пишет журнал «Международная жизнь».

При этом дипломат напомнил, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону все вопросы решать только на уровне переговоров, а не действовать по принципу «око за око, зуб за зуб».

«Но, увы, пока никак не получается всё перевести в плоскость переговорного процесса, л – подчеркнул Рябков. – Судя по всему, приоритеты у тех, кто определяет российскую политику в США, совсем другие».

Как считает дипломат, в Госдепе хотят действовать только с позиции силы, что просто обречено на провал.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что сразу несколько российских политических деятелей, которые собирались принять участие в мероприятиях под эгидой ООН, не получили американские визы. В частности, в Нью-Йорк по этой причине не поехали генсек МИД РФ Сергей Бутин, председатель международного комитета верхней палаты российского парламента Константин Косачев, глава комитета нижней палаты парламента РФ Леонид Слуцкий и некоторые другие. В МИД РФ назвал отказ в выдаче виз российским политикам «настоящим позором».